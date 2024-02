Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che Israele avrebbe accettato di interrompere la sua offensiva su Gaza durante il Ramadan, il mese sacro dei musulmani. «Il Ramadan si avvicina e gli israeliani hanno concordato di non impegnarsi in attività anche durante il Ramadan, per darci il tempo di liberare tutti gli ostaggi», ha detto il presidente in un’intervista per il “Late Night with Seth Meyers”, programma statunitense della rete Nbc.

Secondo quanto riferito da Reuters, durante i colloqui di Parigi Hamas avrebbe ricevuto una bozza di accordo di cessate il fuoco che includerebbe una pausa di 40 giorni di tutte le operazioni militari e lo scambio di prigionieri palestinesi con ostaggi israeliani, in un rapporto di 10 a uno. La bozza consentirebbe inoltre di riparare gli ospedali a Gaza e di far entrare nella Striscia 500 camion di aiuti umanitari ogni giorno.

L’inizio del Ramadan è previsto per domenica 10 marzo, ma ancora non è stato reso noto quando verrà ufficializzata la tregua temporanea. «La mia speranza è che entro lunedì prossimo avremo un cessate il fuoco», ha dichiarato Biden.

Le risposte a Biden

Un funzionario di Hamas avrebbe dichiarato all’agenzia Reuters che le parole del presidente americano Joe Biden sulla fine dei combattimenti a Gaza sono premature e non corrispondono alla situazione sul terreno.

Secondo il funzionario ci sono ancora «grandi lacune che devono essere colmate» e Hamas non accetterà i tentativi del premier israeliano di «manipolare i negoziati per guadagnare più tempo per attuare i suoi piani, in particolare una guerra della fame contro il popolo palestinese, e che il processo di negoziazione non avrà una durata illimitata».

Anche un alto funzionario israeliano, come riportano i media locali, si sarebbe espresso sui commenti fatti da Biden nella serata di ieri, dichiarando di non capire «su cosa si basi l’ottimismo» del presidente riguardo una possibile tregua a Gaza entro lunedì prossimo.

Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar ha affermato che durante i colloqui per trovare un accordo che conduca a una tregua temporanea a Gaza non c’è stata ancora alcuna svolta. Il paese rimane tuttavia «ottimista» riguardo alla prospettiva di mediazione. Il portavoce ha aggiunto infine che il Qatar «sta spingendo forte» affinché la proposta quadro avanzata insieme a Stati Uniti, Israele ed Egitto a Parigi venga approvata da Hamas.

Attacchi Hezbollah

Il gruppo terroristico libanese ha rivendicato il lancio di 40 razzi su una base militare israeliana situata sul Monte Merom, in Galilea. Il raid sarebbe stato lanciato in risposta agli attacchi su Baalbeck di ieri. L’idf ha confermato che non ci sono stati feriti.

Non si è fatta attendere la risposta israeliana. Alcuni aerei da combattimento dell’Idf hanno colpito un sito militare e un’infrastruttura terroristica di Hezbollah nelle aree di Hanniyeh, Jibchit, Baisariyeh e Mansouri, nel sud del Libano. Le forze militari israeliane hanno affermato inoltre di aver bombardato un’area vicino a Yaroun per «rimuovere una minaccia».

