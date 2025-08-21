Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) ha confermato che la prima fase dell’invasione di Gaza City è iniziata. «Abbiamo avviato le operazioni preliminari e le prime fasi dell'attacco: le nostre forze controllano già la periferia» della città, ha detto Defrin.

Il 20 agosto il ministro della Difesa Israel Katz ha approvato i piani militari per la conquista e occupazione di Gaza City e 60 mila riservisti sono stati chiamati per la nuova offensiva. Nel frattempo aumentano le pressioni interne nei confronti del governo Netanyahu affinché accetti la proposta di tregua dopo il sì di Hamas.

Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid ha assicurato al premier il sostegno del suo partito Yesh Atid a qualsiasi accordo per la tregua a Gaza che riporti a casa gli ostaggi. Per Lapid, i 24 voti del partito centrista dovrebbero servire a neutralizzare l'opposizione dei partiti di estrema destra, alleati di governo di Netanyahu, contrari a qualsiasi intesa per un cessate il fuoco.

«Ricordo a Netanyahu che ho una rete di sicurezza di 24 voti per qualsiasi accordo sugli ostaggi. Non ha nemmeno bisogno di dare nulla in cambio, basta riportarli a casa», ha scritto il leader dell'opposizione su X.

Il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha condannato la decisione israeliana di approvare la costruzione di un nuovo insediamento composto da oltre 3.400 unità abitative nell'area E1 della Cisgiordania occupata, sottolineando che il progetto «rappresenta una minaccia esistenziale alla soluzione dei due Stati».

È iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), il generale di brigata Effie Defrin, conferma che l'esercito dello Stato ebraico ha dato il via alla prima fase dell'invasione terrestre di Gaza City. "Abbiamo avviato le operazioni preliminari e le prime fasi dell'attacco: le nostre forze controllano già la periferia" della città, ha dichiarato Defrin. Lapid a Netanyahu: "Hai i nostri voti per un accordo di tregua" Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid ha assicurato al premier Benjamin Netanyahu il sostegno del suo partito Yesh Atid a qualsiasi accordo per la tregua a Gaza che riporti a casa gli ostaggi. Per Lapid, i 24 voti del partito centrista dovrebbero servire a neutralizzare l'opposizione dei partiti di estrema destra, alleati di governo di Netanyahu, contrari a qualsiasi intesa per un cessate il fuoco. "Ricordo a Netanyahu che ho una rete di sicurezza di 24 voti per qualsiasi accordo sugli ostaggi. Non ha nemmeno bisogno di dare nulla in cambio, basta riportarli a casa", ha scritto il leader dell'opposizione su X. Dopo il via libera di Hamas all'ultima proposta di tregua presentata dai mediatori, e' attesa la risposta di Israele: secondo i media, dovrebbe arrivare entro domani. Intanto pero' il ministro della Difesa Israel Katz ha approvato i piani militari per la conquista e occupazione di Gaza City e 60 mila richiami sono gia' stati inviati ai riservisti. Guterres: progetto E1 minaccia la soluzione dei due Stati Il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha condannato la decisione israeliana di approvare la costruzione di oltre 3.400 unità abitative nell'area E1 della Cisgiordania occupata, sottolineando che il progetto "rappresenta una minaccia esistenziale alla soluzione dei due Stati". "Gli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme Est, violano il diritto internazionale e vanno contro le risoluzioni delle Nazioni Unite - recita la dichiarazione diffusa dal portavoce Stéphane Dujarric - lo sviluppo di questo progetto rappresenta una minaccia esistenziale alla soluzione dei due Stati. Separerebbe il nord dal sud della Cisgiordania e avrebbe gravi conseguenze per la continuità territoriale del Territorio Palestinese Occupato". Il Segretario generale ha quindi rilanciato "il suo appello al governo di Israele perché fermi immediatamente ogni attività di insediamento e rispetti appieno i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale, agendo in conformità con le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite e in linea con il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 19 luglio 2024".

© Riproduzione riservata