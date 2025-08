Israele riapre parzialmente il commercio privato con Gaza

L’organismo del ministero della Difesa israeliano, Cogat, ha annunciato che l'obiettivo è quello di «aumentare il volume di aiuti in entrata nella Striscia di Gaza, riducendo al contempo la dipendenza dalla raccolta di aiuti da parte delle Nazioni Unite e delle organizzazioni internazionali»

Israele riaprirà parzialmente il commercio privato con Gaza per ridurre la sua dipendenza dagli aiuti umanitari. Lo ha dichiarato l’organismo del ministero della Difesa che coordina le attività governative nei territori palestinesi, Cogat. «Nell’ambito della definizione del meccanismo, un numero limitato di commercianti locali è stato approvato dall’establishment della difesa, in base a diversi criteri e a rigorosi controlli di sicurezza», ha affermato l’organismo.

Le forze di difesa israeliane hanno poi «annunciato la cancellazione dello stato d’emergenza bellica in vigore dal 7 ottobre, che prevedeva l’estensione obbligatoria del servizio di riserva per i soldati di leva regolare di altri quattro mesi». Già nelle prossime settimane, riferisce Ynet, «alleggerimenti nel personale militare» «porteranno a una riduzione dell’esercito regolare». L’annuncio è stato diffuso dall’Idf pochi minuti dopo la dura posizione presa dall’entourage del premier Benjamin Netanyahu sul capo di stato maggiore Eyal Zamir: se non gli va bene l’occupazione di tutta Gaza, «che si dimetta».

Lunedì, dopo la notizia della lettera di circa 600 funzionari della sicurezza israeliani in pensione, tra cui ex capi di agenzie di intelligence, al presidente degli Stati Uniti Donald Trump per fare pressione su Israele affinché ponga immediatamente fine alla distruzione della Striscia, Netanyahu ha minacciato di rilanciare, ancora una volta, l’offensiva su Gaza.

Media, i genitori degli ostaggi contro l'occupazione di Gaza: "Un'azione omicida" I genitori degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas sono contrari all'occupazione della Striscia di Gaza annunciata dal premier Benjamin Netanyahu. Per loro questa mossa prospettata a nome della sicurezza e della salvezza degli ostaggi rappresenta invece un pericolo mortale per i loro cari. "Un'azione per occupare Gaza metterebbe in pericolo mio figlio Nimrod", ha dichiarato a Ynet Yehuda Cohen, padre dell'ostaggio Nimrod Cohen. Secondo lui, occupare Gaza è "un'azione terribile e omicida. Tutte le storie di una 'presunta' minaccia ad Hamas le vediamo da due anni", ha denunciato Cohen, aggiungendo che lui e la sua famiglia "si sentono impotenti. Mia moglie Vicki era ieri alla Knesset. Il parlamentare Amit Levy le ha detto che se andiamo verso un accordo completo li uccideranno. Queste sono persone che ucciderebbero la propria madre pur di rimanere nella cerchia di Netanyahu, sono persone del Likud". Yael Adar, madre del soldato caduto in ostaggio Tamir Adar, ha dichiarato in un'intervista a Ynet che "spera che le dichiarazioni sull'occupazione di Gaza siano solo chiacchiere. Se ci trovassimo nella realtà di occupare Gaza, mi sentirei davvero male, penserei che si tratti di un sacrificio degli ostaggi". Secondo lei, "se non intendono riportarli indietro presto, devono presentarsi alle famiglie e dirci molto chiaramente che, nonostante i messaggi di Gal Hirsch, siamo nell'oscurità". Adar ha aggiunto che "come residente delle comunità di confine di Gaza, la mia sicurezza personale esisterà solo quando Tamir sarà qui". Almeno nove palestinesi uccisi dagli attacchi dell'Idf sulla Striscia Le forze israeliane hanno ucciso almeno nove palestinesi in attacchi avvenuti nelle prime ore del mattino nella Striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera, citando fonti mediche dell'enclave. A Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza, l'Idf ha bombardato una tenda, uccidendo almeno cinque persone, secondo fonti dell'ospedale Nasser. L'ospedale Al-Awda ha riferito che due palestinesi sono stati uccisi da un attacco dell'artiglieria israeliana a nord del campo profughi di Nuseirat, nella parte centrale di Gaza. Due palestinesi, ha riferito il personale dell'ospedale al-Shifa, sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti quando le forze israeliane hanno bombardato un appartamento a nord-ovest di Gaza City. Il Consiglio di sicurezza Onu si riunisce per discutere degli ostaggi Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu terrà una riunione d'urgenza per affrontare la situazione degli ostaggi che ancora si trovano nella Striscia di Gaza, dopo le immagini diffuse questa settimana da Hamas, che mostrano il loro stato di inedia. Lo ha annunciato l'ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite Danny Danon. ''Dopo il mio appello al presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Consiglio si riunirà in una sessione speciale di emergenza per discutere della grave situazione degli ostaggi a Gaza'', ha dichiarato su X, esortando l'organismo a "condannare in modo inequivocabile gli atti barbarici di Hamas, che continuano giorno dopo giorno, ora dopo ora". Media, i genitori degli ostaggi contro l'occupazione di Gaza: "È un'azione omicida" I genitori degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas sono contrari all'occupazione della Striscia di Gaza annunciata dal premier Benjamin Netanyahu. Per loro questa mossa prospettata a nome della sicurezza e della salvezza degli ostaggi rappresenta invece un pericolo mortale per i loro cari. "Un'azione per occupare Gaza metterebbe in pericolo mio figlio Nimrod", ha dichiarato a Ynet Yehuda Cohen, padre dell'ostaggio Nimrod Cohen. Secondo lui, occupare Gaza è "un'azione terribile e omicida. Tutte le storie di una 'presunta' minaccia ad Hamas le vediamo da due anni", ha denunciato Cohen, aggiungendo che lui e la sua famiglia "si sentono impotenti. Mia moglie Vicki era ieri alla Knesset. Il parlamentare Amit Levy le ha detto che se andiamo verso un accordo completo li uccideranno. Queste sono persone che ucciderebbero la propria madre pur di rimanere nella cerchia di Netanyahu, sono persone del Likud". Yael Adar, madre del soldato caduto in ostaggio Tamir Adar, ha dichiarato in un'intervista a Ynet che "spera che le dichiarazioni sull'occupazione di Gaza siano solo chiacchiere. Se ci trovassimo nella realtà di occupare Gaza, mi sentirei davvero male, penserei che si tratti di un sacrificio degli ostaggi". Secondo lei, "se non intendono riportarli indietro presto, devono presentarsi alle famiglie e dirci molto chiaramente che, nonostante i messaggi di Gal Hirsch, siamo nell'oscurità". Adar ha aggiunto che "come residente delle comunità di confine di Gaza, la mia sicurezza personale esisterà solo quando Tamir sarà qui". Al Jazeera, tre palestinesi in attesa di aiuti uccisi dall'Idf L'emittente tv Al Jazeera afferma che tre palestinesi sono stati uccisi oggi dalle forze israeliane (Idf) mentre aspettavano gli aiuti alimentari a nord di Rafah, nella Striscia di Gaza meridionale. Diverse altre persone sono rimaste ferite. Israele riapre parzialmente il commercio privato con Gaza Israele riaprirà parzialmente - "in modo controllato" - il commercio privato con Gaza per ridurre la sua dipendenza dagli aiuti umanitari. Lo ha dichiarato l'organismo del ministero della Difesa che coordina le attività governative nei territori palestinesi (Cogat). "Nell'ambito della definizione del meccanismo, un numero limitato di commercianti locali è stato approvato dall'establishment della difesa, in base a diversi criteri e a rigorosi controlli di sicurezza", ha affermato il Cogat. L'organismo afferma che l'obiettivo sia quello di "aumentare il volume di aiuti in entrata nella Striscia di Gaza, riducendo al contempo la dipendenza dalla raccolta di aiuti da parte delle Nazioni Unite e delle organizzazioni internazionali". È stato inoltre riferito che i prodotti approvati includono prodotti alimentari di base, alimenti per l'infanzia, frutta e verdura e prodotti per l'igiene. Media, Idf cancella emergenza bellica e riduce i militari Le forze di difesa israeliane hanno «annunciato la cancellazione dello stato d’emergenza bellica in vigore dal 7 ottobre, che prevedeva l’estensione obbligatoria del servizio di riserva per i soldati di leva regolare di altri quattro mesi». Già nelle prossime settimane, riferisce Ynet, «alleggerimenti nel personale militare» «porteranno a una riduzione dell’esercito regolare». L’annuncio è stato diffuso dall’Idf pochi minuti dopo la dura posizione presa dall’entourage del premier Benjamin Netanyahu sul capo di stato maggiore Eyal Zamir: se non gli va bene l'occupazione di tutta Gaza, «che si dimetta».

© Riproduzione riservata