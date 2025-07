La fame non deve essere mai utilizzata "come un'arma di guerra". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, nel suo intervento al vertice Onu sui Sistemi alimentari a Addis Abeba, in Etiopia, citando il conflitto a Gaza ed in altre parti del mondo. "I conflitti continuano a diffondere la fame a Gaza, in Sudan e altrove. La fame alimenta l'instabilità e mina la pace. Non dobbiamo mai accettare la fame come arma di guerra", ha detto il segretario generale dell'Onu intervenendo al vertice in videoconferenza.