Urla e insulti contro il ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir: il leader di estrema destra è stato intercettato dai manifestanti a Kfar Mala, nel centro di Israele, mentre si stava recando in sinagoga con il figlio, ed è stato criticato duramente per la sua opposizione a un accordo con Hamas per il rilascio degli ostaggi. Ben-Gvir è stato accolto in strada con cori di "vergogna" e foto dei rapiti ancora detenuti a Gaza. "Stai sabotando un accordo", gli ha detto un manifestante, mentre un altro gli ha gridato, "terrorista, criminale". Uno si è rivolto al figlio del ministro, Shoval, che sta prestando servizio nell'esercito, e gli ha mostrato le foto degli ostaggi: "Guarda le loro facce. Se fossi rapito, tuo padre ti lascerebbe morire"