"Gli israeliani dicono che Hamas è ancora lì ed è forte e vuole liberarsene. Questo è ciò che loro chiamano autodifesa. Come ho già detto qualche settimana fa, è difficile spiegare l'autodifesa dopo che è passato così tanto tempo dagli attacchi del 7 ottobre. Ho detto loro che abbiamo ancora i numeri che indicano il 70 per cento delle persone uccise sono donne, bambini e civili. Non possiamo parlare di misure mirate". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri del Lussemburgo, Xavier Bettel, al suo arrivo al Consiglio Esteri a Bruxelles dove oggi arriverà il via formale alla missione militare Aspides a guida Ue nel Mar Rosso. "Io non faccio politica con il megafono, ma sono in costante contatto con loro e dico loro che se non vogliono perdere l'ultimo sostegno del mondo, devono evitare di fare ciò di cui potrebbero pentirsi", ha aggiunto.

