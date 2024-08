Netanyahu ha ribadito l'impegno a riportare a casa tutte le persone sequestrate, vive o morte. Il segretario di stato Usa continua gli incontri di mediazione, dicendo che Israele ha accettato una proposta per risolvere le divergenze in merito alla fine del conflitto

I corpi dei sei ostaggi presi nell'attacco di Hamas del 7 ottobre sono stati recuperati durante un’operazione notturna nella Striscia di Gaza, ha confermato l'esercito israeliano.

Tra gli ostaggi sono stati identificati Yagev Buchshtab, Alexander Dancyg, Avraham Munder, Yoram Metzger, Nadav Popplewell e Haim Perry. Non sono state diffuse informazioni sulle circostanze del decesso, riporta l'Associated Press.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha elogiato lo sforzo di recupero e ha detto «i nostri cuori soffrono per la terribile perdita». «Lo Stato di Israele continuerà a fare ogni sforzo per restituire tutti i nostri ostaggi, sia vivi che morti», ha detto in una dichiarazione.

Si ritiene che Hamas tenga ancora circa 110 ostaggi catturati nell'attacco di ottobre.

I colloqui di cessate il fuoco

Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, proseguirà i colloqui per il cessate il fuoco in Egitto e Qatar. Blinken ha dichiarato che Israele ha accettato una proposta per risolvere le divergenze che ostacolano il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza.

Netanyahu ha affermato che il governo sta lavorando per liberare «il numero massimo» di ostaggi vivi detenuti a Gaza nella prima fase di un accordo di cessate il fuoco. Questa dichiarazione è stata fatta dopo un incontro di tre ore tra Netanyahu e Blinken a Tel Aviv, descritto come positivo e costruttivo.

Durante la sua visita in Israele, Blinken ha sottolineato che i colloqui in corso rappresentano «forse l'ultima opportunità» per mediare una tregua e uno scambio di ostaggi e prigionieri, in un conflitto che dura ormai da dieci mesi. Nel frattempo, le ali armate di Hamas e della Jihad islamica hanno rivendicato un attacco terroristico vicino a una sinagoga a Tel Aviv.

Inoltre, Blinken ha annunciato che Stati Uniti e Israele stanno collaborando per avviare una campagna di vaccinazione contro la poliomielite per i palestinesi di Gaza, dopo che è stato segnalato il primo caso della malattia in 25 anni nel territorio assediato.

Il ministero della Salute della Striscia di Gaza ha dichiarato che sono stati uccisi 40.173 palestinesi e 92.857 feriti nell'offensiva militare israeliana contro Gaza dal 7 ottobre.

Attacco aereo israeliano su una scuola a Gaza: almeno dieci morti Martedì, un attacco aereo israeliano ha colpito una scuola a ovest di Gaza City, uccidendo almeno dieci palestinesi, secondo le autorità locali della difesa civile. L'esercito israeliano ha dichiarato che l'obiettivo era una base militante di Hamas situata all'interno della scuola, come riportato dall'agenzia Reuters. Tuttavia, Hamas ha negato le accuse di utilizzare scuole e ospedali per scopi militari. L'agenzia Afp riporta che Mahmud Bassal, portavoce della difesa civile, ha riferito che i corpi di cinque uomini e due bambini sono stati recuperati dalle macerie dopo che una bomba israeliana ha colpito il secondo piano della scuola Mustafa Hafiz, dove erano rifugiate migliaia di persone sfollate. Bassal ha inoltre riportato che quindici persone sono rimaste ferite nell'attacco. Tuttavia, l'Afp non ha potuto verificare indipendentemente il numero delle vittime. L'esercito israeliano ha affermato che Hamas stava utilizzando la scuola come centro di comando per pianificare e condurre attacchi contro Israele, e che l'attacco è stato mirato con precisione contro i militanti attivi all'interno della struttura.

