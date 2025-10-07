false false

Per tutta la giornata di ieri, porte chiuse e sotto stretta sorveglianza, i negoziatori di Hamas e Israele hanno comunicato tramite i mediatori arabi che facevano la spola tra le due parti. E dal primo round di colloqui sul piano di pace presentato da Donald Trump, in corso a Sharm el Sheikh in Egitto, emerge un clima positivo secondo i media egiziani. Al centro delle trattative il ritiro dell’esercito israeliano da Gaza e il disarmo di Hamas. Al tavolo dei negoziati sono presenti anche il genero di Trump, Jared Kushner, e l’inviato Usa per il Medio Oriente Steve Witkoff.

Anche oggi i colloqui proseguiranno mentre in Israele ricorre l’anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Negli Stati Uniti il presidente Donald Trump incontrerà alla Casa Bianca Edan Alexander, ritenuto l'ultimo ostaggio statunitense sopravvissuto alla prigionia nella Striscia, che lo ha liberato lo scorso maggio. Diversi leader internazionali hanno inviato messaggi di cordoglio per ricordare il 7 ottobre, tra questi anche la premier Giorgia Meloni: «Sono trascorsi due anni dall’ignominia del massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civili inermi e innocenti israeliani, donne e bambini compresi», si legge in una nota di Palazzo Chigi. «Crimini indicibili che fanno del 7 ottobre una delle pagine più buie della storia. Oggi rinnoviamo la vicinanza ai famigliari delle vittime e torniamo a chiedere la liberazione degli ostaggi, che ancora oggi attendono di tornare a casa dopo due anni di prigionia, vessazioni, sofferenze», ha aggiunto.

"La violenza di Hamas ha scatenato una crisi senza precedenti in Medio Oriente", aggiunge la premier secondo cui "la reazione militare di Israele è andata oltre ogni principio di proporzionalità, e sta mietendo troppe vittime innocenti tra la popolazione civile di Gaza" Sanchez: "Hamas liberi ostaggi e Netanyahu fermi il genocidio a Gaza" "Oggi si compiono due anni dai terribili attacchi perpetrati da Hamas. È un giorno per ribadire la nostra ferma condanna del terrorismo in tutte le sue forme. Per chiedere l'immediato rilascio degli ostaggi israeliani. E per chiedere a Netanyahu di fermare il genocidio del popolo palestinese e aprire un corridoio umanitario". Lo scrive su X il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, nel secondo anniversario degli attentati di Hamas in Israele. Per Sanchez, "Il dialogo e il consolidamento dei due Stati sono l'unica soluzione possibile per porre fine al conflitto e raggiungere un futuro di pace" in Medio Oriente Netanyahu: "Vogliamo vittoria totale" "Siamo vicini alla fine della guerra, ma non ci siamo ancora", ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un'intervista rilasciata a Ben Shapiro alla vigilia del secondo anniversario del 7 ottobre 2023. "Ciò che è iniziato a Gaza finirà a Gaza, con il rilascio di tutti i nostri e la fine del regime terroristico di Hamas", ha detto. Venti dei rapiti, ha poi confermato, sono ancora vivi. Ma bisogna andare fino in fondo, mentre a Sharm el Sheikh sono in corso i negoziati sul piano Trump. Hamas, ha detto, non è ancora stato completamente distrutto: "Ci arriveremo. Anche Hezbollah, la Siria e gli Houthi hanno subito duri colpi. Israele è emerso da quel giorno come il paese più forte della regione, ma abbiamo ancora delle cose da fare per completare la vittoria", ha sottolineato. Netanyahu ha poi fatto riferimento alla possibilità di espandere gli Accordi di Abramo. "Possiamo raggiungere più accordi di pace, non solo in Medio Oriente, ma prima dobbiamo porre fine alla guerra a Gaza", ha chiarito spiegando che diversi grandi paesi a maggioranza musulmana sono già in contatto con Israele. Il ministro degli Esteri tedesco al Cairo per discutere di Gaza Il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ha in agenda colloqui oggi al Cairo con il capo della diplomazia egiziana, Badr Abdel-Atty, all'indomani del primo round di colloqui indiretti tra Israele e Hamas in Egitto per porre fine al conflitto nella Striscia di Gaza. Al centro dei colloqui, lo stato dei negoziati a Sharm el-Sheikh dopo la presentazione del piano Trump per "la fine del conflitto a Gaza". Ieri Wadephul, dopo un incontro a Tel Aviv con il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar, ha assicurato che la Germania è "pronta" a dare "un contributo chiaro" agli sforzi di pace. A Sa'ar ha assicurato che Berlino può "svolgere, se desiderato, un ruolo politico attivo" nel processo di pace. Manifestanti fuori le case dei ministri per chiedere la liberazione degli ostaggi Centinaia di dimostranti manifestano davanti alle case di alcuni ministri del governo israeliano chiedendo la liberazione degli ostaggi e la fine della guerra a Gaza. Lo riferiscono i media di Tel Aviv. In particolare, la protesta va in scena davanti alle abitazioni dei ministri Miri Regev, Gideon Saar, Yuli Edelstein e Ariel Kellner. Altre manifestazioni sono previste in 20 località in tutta Israele. Israele: il ricordo per le vittime del Nova I familiari e gli amici dei 370 giovani uccisi quel giorno dai terroristi di Hamas mentre partecipavano al festival musicale Nova, ai margini della Striscia di Gaza, hanno osservato un minuto di silenzio in memoria dei loro cari. Decine di parenti e amici si sono recate sul luogo del festival, trasformato in un memoriale per le persone che vi hanno perso la vita, e hanno osservato un minuto di silenzio alle 6,29 del mattino, l'ora dell'inizio dell'attacco di Hamas, costato la vita a oltre 1.200 persone Starmer: "Dal 7 ottobre in corso un incubo vivente" "Oggi ricorrono i due anni dai terrificanti attacchi contro Israele da parte dei terroristi di Hamas del 7 ottobre 2023... Il peggior attacco al popolo ebraico dai tempi dell'Olocausto", ha dichiarato Starmer in una nota. "Da quel giorno terribile, tantissimi hanno vissuto un incubo vivente", ha detto, promettendo di continuare gli sforzi per riportare a casa gli ostaggi britannici tenuti da Hamas a Gaza. L'attacco di Hamas dell'ottobre 2023 ha causato la morte di 1.219 persone, per lo più civili, secondo un conteggio dell'AFP basato sui dati ufficiali israeliani. I militanti hanno anche sequestrato 251 ostaggi, 47 dei quali si trovano ancora a Gaza. Di questi, l'esercito israeliano afferma che 25 sono morti. L'offensiva di rappresaglia di Israele ha ucciso almeno 67.160 palestinesi negli ultimi due anni.

