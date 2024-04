Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato oggi in Arabia Saudita per il suo settimo tour in Medio Oriente dal 7 ottobre scorso. A Riad, Blinken dovrebbe incontrare gli alti leader sauditi e tenere un incontro più ampio con le controparti di cinque stati arabi - Qatar, Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Giordania - per promuovere le discussioni su quale sarà la governance della Striscia di Gaza dopo la guerra, secondo un alto funzionario del Dipartimento di Stato. Nei prossimi giorni Blinken sarà invece in Israele e in Giordania.​​​​​