L’attacco più fatale, in cui sono state uccise 14 persone è avvenuto in una stazione di polizia nel quartiere di Sheikh Radwan. Gli Usa approvano la vendita di 30 Apache a Israele

A Gaza continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime negli ultimi attacchi lanciati nelle ultime ore da parte dell’esercito israeliano. Secondo quanto riportato dal ministero della Salute sono almeno 28 le persone uccise, di cui 14 per il raid aereo nel quartiere di Sheikh Radwan nel nord di Gaza City contro una stazione di polizia.

«Dall'alba di oggi, squadre di vigili del fuoco, soccorritori e ambulanze hanno risposto a sette chiamate di emergenza dopo che le forze israeliane hanno preso di mira rifugi, tende per sfollati, appartamenti residenziali e una stazione di polizia», ha dichiarato il portavoce della protezione civile di Gaza, Mahmoud Basal, riferendo quindi di 28 morti, «un quarto dei quali bambini».

«È una nuova flagrante violazione», ha commentato Hamas. Il gruppo ha esortato gli Stati Uniti e i paesi mediatori a esercitare pressioni su Israele affinché rispetti la tregua entrata in vigore lo scorso 11 ottobre.

Gli Usa approvano gli Apache per Tel Aviv

Intanto la Casa Bianca ha annunciato di aver approvato la vendita a Israele per 3,8 miliardi di dollari di 30 elicotteri d'attacco Apache e attrezzature militari correlate. La vendita è avvenuta all'interno di un nuovo pacchetto di quasi 6,7 miliardi di dollari in armi a Israele, per il quale il presidente Donald Trump ha promesso un forte sostegno.

