EPA

Il governo spagnolo intende riconoscere lo stato palestinese nella prima metà di quest'anno, entro l'estate. Lo ha detto il presidente spagnolo, Pedro Sanchez, nel corso di una conversazione informale con i giornalisti che lo accompagnavano in un viaggio ufficiale in Giordania, Arabia Saudita e Qatar. Lo riferisce il quotidiano El Pais.

L'impegno dovrebbe concretizzarsi in concomitanza con la campagna elettorale europea del 9 giugno o nelle settimane immediatamente successive. Il quotidiano spagnolo ha evidenziato come l'esecutivo di Madrid approfitterà di viaggi come quello che inizia oggi per cercare di convincere i paesi arabi che non hanno ancora riconosciuto Israele, come l'Arabia Saudita e il Qatar, a farlo. Sebbene sia passato un decennio da quando il Congresso dei deputati spagnolo ha sollecitato il governo, allora presieduto dal popolare Mariano Rajoy, a riconoscere la Palestina come stato, la decisione da allora è sempre stata rimandata. Fonti diplomatiche ritengono che ci sarà una «opportunità quando le bombe smetteranno di cadere su Gaza e prima delle elezioni statunitensi di novembre».