"Ho perso la speranza che l'Europa reagisca alla carestia che sta uccidendo la popolazione di Gaza, mentre 6mila camion con medicine e alimenti sono bloccati alla frontiera dall'esercito israeliano". È quanto ha detto l'ex alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, in un'intervista alla radio Cadena Ser, in cui ha assicurato che "come europeista mi produce un'enorme tristezza vedere la risposta dell'Europa" alla mattanza della popolazione civile sulla Striscia.

"Li stanno uccidendo come topi quando vanno a cercare cibo. Non sto esagerando", ha assicurato l'ex capo della diplomazia europea, deplorando il blocco israeliano a causa del quale "ci sono due milioni di persone che muoiono di fame". Borrell ha ribadito la sua preoccupazione per il ruolo dell'Europa e la deriva della situazione nella regione davanti all'impossibilità di assumere decisioni per fermare il conflitto.

"Noi europei, che predichiamo il rispetto del diritto, siamo complici di questo, aiutiamo a che accada", ha anche detto Borrell riferendosi alla mancanza di iniziative per porre fine alla guerra di Israele a Gaza. "Le Nazioni Unite sono paralizzate dal veto. Europa è incapace di arrivare a un accordo" su sanzioni a Israele "perché la Germania e altri paesi continuano a opporsi negando la realtà per i loro complessi di colpa del passato", ha segnalato.