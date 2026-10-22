L’istruzione perduta dei bambini di Gaza

Ragazzi e insegnanti cercano insieme di ricostruire spazi di apprendimento in un sistema distrutto da Israele. Ma le opportunità sono poche e non tutti possono accedervi, aumentando ancora di più le disuguaglianze: «Non avrei mai immaginato che un giorno la mia università sarebbe diventata un rifugio per le famiglie sfollate», dicono i docenti

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Il mese di ottobre non segna soltanto il terzo anniversario del genocidio, ma ricorda anche ai palestinesi di Gaza che le scuole e le università non sono più accessibili. Sono state trasformate in rifugi per gli sfollati, oppure sono state distrutte del tutto. Eppure, l’istruzione è sempre stata uno degli strumenti più importanti attraverso cui i gazawi hanno costruito la loro identità e rivendicato i propri diritti. Per il terzo anno consecutivo nella Striscia di Gaza non c’è stato un normale r