Tre anni senza scuola

L’istruzione perduta dei bambini di Gaza

Sara Awad
22 ottobre 2026 • 16:40
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Ragazzi e insegnanti cercano insieme di ricostruire spazi di apprendimento in un sistema distrutto da Israele. Ma le opportunità sono poche e non tutti possono accedervi, aumentando ancora di più le disuguaglianze: «Non avrei mai immaginato che un giorno la mia università sarebbe diventata un rifugio per le famiglie sfollate», dicono i docenti

Il mese di ottobre non segna soltanto il terzo anniversario del genocidio, ma ricorda anche ai palestinesi di Gaza che le scuole e le università non sono più accessibili. Sono state trasformate in rifugi per gli sfollati, oppure sono state distrutte del tutto. Eppure, l’istruzione è sempre stata uno degli strumenti più importanti attraverso cui i gazawi hanno costruito la loro identità e rivendicato i propri diritti. Per il terzo anno consecutivo nella Striscia di Gaza non c’è stato un normale r

Sara Awad
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Sara Awad

Sara Awad è una scrittrice palestinese. I suoi lavori sono stati pubblicati su The Intercept, Al Jazeera English, The New Arab, TRT World, Middle East Eye, Electronic Intifada, Drop Site News, The Independent, Truthout, PRISM e We Are Not Numbers, oltre che sulle testate italiane Domani, Il Manifesto e Kritica e sulla rivista spagnola El Salto. Da sempre interessata a raccontare le esperienze umane e a dare visibilità a storie poco raccontate, si occupa in particolare di questioni sociali, resilienza, identità e speranza nel contesto della guerra e dell’occupazione.