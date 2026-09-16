Sara Awad è una scrittrice palestinese. I suoi lavori sono stati pubblicati su The Intercept, Al Jazeera English, The New Arab, TRT World, Middle East Eye, Electronic Intifada, Drop Site News, The Independent, Truthout, PRISM e We Are Not Numbers, oltre che sulle testate italiane Domani, Il Manifesto e Kritica e sulla rivista spagnola El Salto. Da sempre interessata a raccontare le esperienze umane e a dare visibilità a storie poco raccontate, si occupa in particolare di questioni sociali, resilienza, identità e speranza nel contesto della guerra e dell’occupazione.