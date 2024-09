Con una denuncia desecretata martedì 3 settembre, gli Stati Uniti hanno annunciato di aver incriminato alti dirigenti di Hamas per l'attacco in Israele del 7 ottobre, in cui hanno perso la vita 1.200 persone, tra cui più di 40 americani. Un attacco a cui ha fatto seguito l'offensiva israeliana a Gaza, dove sono stati uccisi oltre 40.800 palestinesi.

Nell'atto di accusa, depositato presso la Corte federale di New York City, sono sei gli imputati, tre dei quali sono stati uccisi. Quelli ancora in vita sono Sinwar, che si ritiene si nasconda a Gaza, Khaled Meshaal, dirige l'ufficio della diaspora del gruppo da Doha, e Ali Baraka, un alto funzionario di Hamas con sede in Libano. Mentre i tre imputati uccisi sono l'ex leader di Hamas Ismail Haniyeh, assassinato a luglio a Teheran, il capo dell'ala militare Mohammed Deif, che Israele ha detto di aver colpito a luglio in un raid aereo, e Marwan Issa, vice comandante militare che l'Idf ha dichiarato di aver ucciso in un attacco a marzo.

Sono accusati, a vario titolo, di terrorismo, cospirazione per l'omicidio di cittadini statunitensi e cospirazione per l'uso di armi di distruzione di massa con conseguente morte.

Si tratta di funzionari di alto livello, tra cui Sinwar, attuale leader dell'organizzazione terroristica a Gaza e uno dei pianificatori dell'attacco del 7 ottobre. La denuncia abbraccia diversi decenni di presunti atti terroristici di Hamas.

"Le accuse rese pubbliche oggi sono solo una parte del nostro sforzo per colpire ogni aspetto delle operazioni di Hamas. Queste azioni non saranno le ultime", ha affermato il procuratore generale Merrick Garland. "Yahya Sinwar e gli altri leader senior di Hamas sono accusati oggi di aver orchestrato la campagna di violenza di massa e terrore di questa organizzazione terroristica, durata decenni, inclusa quella del 7 ottobre".