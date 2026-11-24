In Svizzera i governi di mezzo mondo divisi in due: non sono riusciti a trovare un protocollo condiviso sugli armamenti autonomi. Da Musk a Fedorov e Thiel, il giro d’affari sui killer robot è miliardario. Usa, Israele e Russia tra i paesi che bloccano regole comuni

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«Le armi autonome sono un argomento di cruciale importanza per l’umanità: sollevano problemi etici, legali, di responsabilità e sicurezza, che vanno affrontati con regole vincolanti. Alcune tipologie, come quelle senza adeguato controllo umano, andrebbero messe al bando; altri tipi richiedono regole. Va garantita la sorveglianza umana sull’uso della forza: delegare la scelta di vita o di morte a una macchina è pericoloso. La posta in gioco è alta». Bonnie Docherty è la consulente per gli armamen