A dirlo il Comando Centrale degli Stati Uniti, secondo cui il missile mirava un cacciatorpediniere Usa. Non ci sarebbero stati feriti

Un caccia statunitense ha abbattuto un missile da crociera lanciato dagli Houthi contro un cacciatorpediniere Usa nel Mar Rosso meridionale. Lo ha riferito il Comando Centrale degli Stati Uniti, il Centcom, su X.

È accaduto nei pressi della costa di Hudaydah, in Yemen, una zona controllata dagli Houthi. Non è stato riportato alcun ferito, scrivono gli Stati Uniti.

Si tratta dell’ennesimo scontro nel Mar Rosso tra gli Houthi e le navi internazionali. Per i ribelli yemeniti gli attacchi sono parte di una campagna di supporto della popolazione palestinese sotto assedio da parte delle forze di difesa israeliane a Gaza, scrive Reuters.

Il portavoce degli Houthi, Mohammed Abdulsalam, ha commentato l’osservazione di aerei statunitensi vicino allo spazio aereo e alla costa yemenita come una violazione della sovranità nazionale.

L’offensiva israeliana

L’offensiva israeliana contro la Striscia di Gaza continua, sono più di 23mila i morti a Gaza tra i palestinesi. Il presidente Benjamin Netanyahu ha infatti dichiarato lo scorso sabato che la guerra contro Hamas non si fermerà, «continuerà fino alla fine», finché non saranno raggiunti tutti gli obiettivi. Ma anche dagli Stati Uniti arrivano le richieste di ridimensionare gli attacchi.

John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha riferito in tv, sulla Cbs, che «è il momento giusto» perché venga ridotta l’offensiva militare su Gaza, parlando di operazioni a bassa intensità.

Gli Stati Uniti «non si fermeranno finché gli ostaggi, compresi sei cittadini Usa», non saranno liberati, ha scritto il segretario di stato Anthony Blinken su X, sottolineando che «cento giorni di prigionia a Gaza sono troppo lunghi». In risposta la missione palestinese alle Nazioni Unite ha scritto: «Cento giorni e nemmeno una menzione dei quasi 24mila morti, la metà dei quali erano bambini. Vergogna a coloro che rimangono complici e non chiedono un cessate il fuoco immediato a Gaza».

Hamas ha pubblicato un video domenica sera di tre ostaggi israeliani, rapiti il 7 ottobre, ha riferito il quotidiano israeliano Haaretz, precisando che si tratta di Noa Argamani, Yossi Sharabi e Itay Svirsky. Argamani ha 26 anni ed è stata sequestrata mentre era a una festa. Sharabi, 53enne, si trovava in casa sua, Svirsky invece era in visita alla sua famiglia quando i miliziani di Hamas l’hanno rapito. I suoi genitori sono stati uccisi.

Giornalisti uccisi

È stato ucciso da un attacco israeliano il video giornalista del canale tv con base al Cairo Al Ghad, Yazan al-Zwaidi. Lo riporta l’Afp. Per il Comitato per la protezione dei giornalisti, con Zwaidi sono 83 i giornalisti e operatori dei media a essere stati uccisi a Gaza, dall’inizio dell’offensiva, il 7 ottobre.

Le Nazioni Unite si sono dette molto preoccupate per l’alto numero di morti tra gli operatori dei media, mentre la Corte penale internazionale ha annunciato che sta lavorando a un’indagine su potenziali crimini contro i giornalisti durante il conflitto.

© Riproduzione riservata