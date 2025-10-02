La prima barca ad essere fermata dall’esercito israeliano è stata la Alma, dove a bordo si trovano Greta Thunberg e Ada Colau. In Italia le piazze si sono riempite in sostegno alla Striscia e agli attivisti della fottiglia
L’esercito israeliano ha iniziato l’abbordaggio delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla – la flotta civile che da settimane stava salpando verso Gaza con aiuti umanitari per rompere l’assedio di Israele – mercoledì sera alle 19.43, a circa 70 miglia nautiche dalla Striscia. La prima barca a essere bloccata dalle autorità israeliane è stata l’Alma, dove tra gli altri viaggiavano Greta Thunberg e Ada Colau. La Flotilla non è mai stata così vicina a Gaza. Via via sale il numero di imbarcazioni bloccate da Tel Aviv.
Mercoledì sera, dopo i primi abbordaggi, in diverse città italiane le piazze si sono riempite per mostrare sostegno alla popolazione stremata della Striscia e agli attivisti della Flotilla fermati da Israele. A Roma si è formato un corteo di almeno 10mila persone.
L'europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi è tra i fermati da Israele
"È ora di bloccare tutto sul serio. Se state guardando questo video è perché probabilmente sono stata fermata e catturata illegalmente da Israele. Ci hanno intercettato in acque internazionali, hanno violato il diritto marittimo internazionale, hanno preso di mira persone civili che portano aiuti e lo hanno fatto impunemente. Questo è un vero e proprio atto di pirateria". Così l'europarlamentare Avs Benedetta Scuderi in un video sui suoi social.
Flotilla: "Salgono a 20 le barche intercettate, altre 22 avanti verso Gaza"
Sono salite a 20 le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate dalle forze israeliane, mentre 22 barche proseguono al momento la navigazione verso la costa della Striscia di Gaza. È quanto risulta dal tracker che segue in diretta il percorso della Flotilla. Le imbarcazioni fermate sono Adara, All In, Alma, Aurora, Captain Nikos, Dir Yassine, Florida, Grande Blu, Hio, Huga, Jeannot III, Karma, Mohammad Bhar, Morgana, Otaria, Oxygono, Seulle, Sirius, Spectre e Yulara.
La All In tra le barche intercettate
Tra le ultime imbarcazioni a essere intercettate dalle autorità israeliane, c'è la All In. "Le forze navali israeliane hanno intercettato illegalmente e abbordato la nave All In della flottiglia Global Sumud insieme ad altre imbarcazioni in acque internazionali. Le dirette streaming e le comunicazioni sono state interrotte. La situazione dei partecipanti e dell'equipaggio rimane incerta. Si tratta di un attacco illegale contro operatori umanitari disarmati. Chiediamo ai governi e alle istituzioni internazionali di esigere la loro immediata sicurezza e liberazione". Lo scrive l'organizzazione in un post su Instagram.
Flotilla: "Israele ha arrestato 200 persone da 37 paesi"
Il portavoce della Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, ha fornito un "aggiornamento sulla missione" in un post su Instagram, confermando che le forze israeliane hanno intercettato 13 imbarcazioni in mare, riporta Al Jazeera. Abukeshek ha affermato che a bordo di quelle imbarcazioni c'erano piu' di 201 persone provenienti da 37 paesi, tra cui 30 partecipanti dalla Spagna, 22 dall'Italia, 21 dalla Turchia e 12 dalla Malesia. Ha affermato che la "missione del gruppo continua" nonostante gli arresti e che le imbarcazioni continuano a navigare "nel Mediterraneo per rompere l'assedio di Gaza". "Abbiamo circa 30 navi che stanno ancora combattendo per allontanarsi dalle navi militari delle forze di occupazione e cercare di raggiungere le coste di Gaza. Sono determinate. Sono motivate e stanno facendo tutto il possibile per rompere questo [assedio] entro le prime ore del mattino e arrivare insieme", ha spiegato.
Proteste a Roma, Torino, Milano: "Bloccano la Flotilla, noi blocchiamo tutto"
Le strade delle principali città mercoledì sera si sono riempite, dopo l'abbordaggio delle imbarcazioni della Flotilla da parte dell'esercito israeliano. A Roma, prima il presidio in piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, poi il corteo, a cui hanno partecipato almeno 10mila persone.
A Torino, il corteo è partito davanti al Comune e ha raggiunto le quattromila persone. Il coordinamento Torino per Gaza si è dato appuntamento per stamattina alle 11 per il "corteo in bici" con partenza proprio da Palazzo Nuovo, la sede delle facoltà umanistiche, occupata proprio in serata. Lo slogan è: "Bloccano la Flotilla, noi blocchiamo tutto".
Oggi sono previste nuove manifestazioni e sit-in in tutta Italia e per venerdì è in programma uno sciopero generale, lanciato dalla Cgil e dalla sigla sindacale di base dell'Usb. Proprio in riferimento a questa agitazione - fa sapere il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - il titolare del Mit Matteo Salvini sta valutando la precettazione dell'iniziativa.
La Colombia espelle la delegazione diplomatica israeliana
Il presidente colombiano Gustavo Petro ha ordinato la partenza dell'intera delegazione diplomatica israeliana presente nel paese, nonostante la sospensione delle relazioni diplomatiche da maggio 2024, data della rottura con lo Stato ebraico, e il ritiro dell'Accordo di Libero Scambio (ALS) in vigore dall'agosto 2020. "L'accordo di libero scambio con Israele viene denunciato immediatamente", ha dichiarato Petro sul suo account X, aggiungendo: "L'intera delegazione diplomatica israeliana in Colombia se ne va". Queste misure sono state adottate dal presidente colombiano in risposta all'intercettazione della Global Sumud Flotilla diretta alla Striscia di Gaza e all'arresto di diversi suoi membri, tra cui le colombiane Manuela Bedoya e Luna Barreto.
Tajani: "Bloccare stazioni non aiuta il popolo palestinese"
"Non capisco perché per protestare contro questa vicenda" della Flotilla "si debbano bloccare porti, stazioni, aeroporti. Non aiuta il popolo palestinese". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Porta a Porta. "I palestinesi ci ringraziano, mentre alcune organizzazioni fanno manifestazioni per parlare contro il governo", ha aggiunto. L'Italia è "il Paese al mondo, insieme a Qatar, Emirati, Egitto e Turchia, che ha accolto il maggior numero di rifugiati da Gaza. Quindi noi siamo con la coscienza a posto e la gratitudine del popolo palestinese conta di più del malcontento di qualche manifestante", ha concluso.
