Alle 19.43 gli attivisti a bordo dell’imbarcazione Alma, la prima delle barche della Flotilla, hanno comunicato l’inizio dell’abbordaggio da parte delle autorità israeliane, a circa 70 miglia nautiche da Gaza. La comunicazione con l’equipaggio e la trasmissione delle telecamere è stata instabile per diversi minuti prima di andare offline. Le ultime immagini hanno ritratto gli attivisti in ginocchio, in cerchio e con indosso i giubbotti di salvataggio. Una volta ripresa la comunicazione, il ponte della nave era vuoto e le forze israeliane erano entrate a bordo della nave. Man manco che passavano i minuti la stessa sorte è toccata alle altre imbarcazioni.

A bordo dell’Alma c’era anche Greta Thunberg, che in uno dei suoi ultimi messaggi ha detto: «È probabile che questa notte verremo intercettati da Israele, il che costituirebbe una palese violazione del diritto umanitario e marittimo». «Israele – ha continuato la giovane attivista svedese – non è immune dal diritto internazionale. Deve essere chiamato a rispondere dei suoi crimini di guerra. Fermate il genocidio, fermate l'occupazione e liberate la Palestina».

La prima intercettazione è avvenuta a circa 70 miglia nautiche: la Flotilla non è mai stata così vicina a Gaza. Nelle precedenti missioni le imbarcazioni sono state fermate molto prima. Tutto è accaduto molto in fretta con l’alert inviato dalle autorità israeliane alla Flotilla pochi minuti prima. Centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo hanno seguito attraverso le decine di dirette streaming l’abbordaggio. I video sulle piattaforme sono stati inondati di commenti e reazioni.

Per ore l’atmosfera a bordo delle imbarcazioni della Flotilla è stata tesa e incerta fino alla fine. Tanti i dubbi sul comportamento che avrebbero avuto le autorità israeliane, che da giorni annunciano di essere pronti a intervenire. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha chiarito le sorti dell’equipaggio italiano, che sarà portato al porto di Ashdod e poi espulso verso l’Italia. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha specificato che l’Idf non ha attaccato al Flotilla ma ha eseguito un blocco dopo aver accerchiato tutte le navi.

«C’è stanchezza, preoccupazione e determinazione», aveva raccontato a Domani Benedetta Scuderi l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra qualche minuto prima dell’abbordaggio. «C’è anche un po’ di rabbia se dovessero fermarci quando siamo così vicini», aveva aggiunto. In caso di abbordaggio i membri dell’equipaggio avevano un protocollo chiaro da seguire e che hanno replicato nelle decine di esercitazioni eseguite nelle ultime settimane. «Tutto si basa sul principio della non violenza, quindi non opporremo resistenza all'arresto e nel caso in cui ci fermino collaboreremo», ha spiegato Scuderi.

Far giungere la flotta a Gaza avrebbe creato un precedente pericoloso dal punto di vista politico e comunicativo per Israele. In ogni caso, secondo Scuderi un primo risultato è stato raggiunto. «Abbiamo ricevuto una grande spinta e mobilitazione internazionale che chiede ai governi di agire, di riconoscere la Palestina, di rispettare il diritto internazionale e di inviare aiuti alla popolazione civile», ha detto Scuderi.

Le ultime 24 ore

La notte precedente due motovedette della Marina militare israeliana avevano lanciato i primi avvertimenti alle imbarcazioni.

«Nel corso della notte, diverse imbarcazioni israeliane hanno accerchiato la Flotilla, ostacolando le comunicazioni radio con tecniche di jamming. E la nave Sirius ha segnalato l'avvistamento di un sommergibile israeliano», hanno fatto sapere dalla Global Sumud Flotilla. Poi la calma e il viaggio è proseguito secondo i piani fino all’abbordaggio. Nel frattempo, la Marina turca era intervenuta qualche ora prima e ha evacuato in totale undici persone e tre cittadini turchi «che avevano richiesto assistenza».

La nave di Emergency, la Life Support, si è fermata a 150 miglia nautiche dalla costa di Gaza non proseguendo la rotta, rispettando il mandato concordato a inizio missione con il Comitato direttivo della Global Sumud Flotilla.

L’ultimo messaggio

L’ultimo a comunicare con Domani è stato Queirolo Palmas, attivista a bordo di una delle barche della Flotilla. «La prima imbarcazione è stata abbordata, una nave militare israeliana ci è appena passata accanto. Bloccate tutto. Free Palestine».

Le immagini dell’abbordaggio hanno innescato una nuova ondata di mobilitazione in tutta Italia. A Roma centinaia di persone si sono ritrovate al presidio dell’Unione sindacale di base in piazza dei Cinquecento. A Napoli è stata occupata la stazione centrale e bloccati i treni. Il prossimo appuntamento è quello dello sciopero proclamato per il 3 ottobre. Il 4, invece, la mobilitazione nazionale.

