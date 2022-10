Il governo Giorgia Meloni si presenta al Senato per ottenere la fiducia dopo quella ottenuta alla Camera dei deputati nella giornata del 25 ottobre.

Cosa c’è da sapere:

Nella giornata di ieri la neo premier Meloni ha tenuto un discorso lungo settanta minuti in cui ha annunciato la linea politica del governo e i punti salienti del programma. Qui per approfondire l’intervento.

Il suo esecutivo ha ottenuto la fiducia con 235 voti a favore e 154 contrari.

In serta Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

Oggi sono previsti in Senato gli interventi di Silvio Berlusconi e Matteo Renzi.

La maggioranza al Senato è di soli 104 voti su 200, questo è dovuto al fatto che diversi senatori sono diventati ministri e significa che in futuro sarà necessaria la presenza di tutti i componenti del centrodestra per evitare rischi di mancate approvazioni.

15.52 – Il discorso della neo premier Giorgia Meloni è atteso per le 16:30 di oggi.

15.32 – L’intervento di Boccia del Partito democratico

«Giorgia Meloni eredita un Paese sofferente ma coeso, diviso ma sano. Ha parlato molto di crescita ed è un auspicio, di imprese ed è una speranza, ma non ha parlato quasi mai di lavoro». Lo ha detto in Aula il senatore del Pd Francesco Boccia. «L’unico argomento in materia è stato la forfettizzazione dell'impresa italiana. Chiunque si occupa di questo sa che portando a 100 mila euro il tetto della tassazione forfettaria stiamo consigliando di lavorare meno e di guadagnare di più. È come dire: dichiarate meno possibile, restate sotto i 100 mila. Così avremo imprese che non avranno dipendenti o ne avranno pochi. È un'idea di Paese che non ci piace e che contrasteremo e che si accompagna alle semplificazioni che hanno narrato. In Italia ci sono più di 1220 giacimenti di gas, di cui più di 700 non eroganti e 514 eroganti, prima di pensare a farne altri cerchiamo di sfruttare quelli che ci sono. Sull'autonomia o si sta di qua o si sta di là. Si farà se saranno garantiti i livelli essenziali su Tpl, salute, non accetteremo la regionalizzazione della scuola tanto cara al presidente Fontana. Sul Covid: facciamola la bicamerale di inchiesta perché è utile aprire una discussione in maniera seria su cosa è accaduto sui territori. Se vogliamo imparare bene, ma se si tratta di entrare nel merito responsabilità politiche e penali siamo pronti a un confronto molto serio, da Nord e Sud».

15.24 – La proposta di legge sull’aumento del tetto al contante

La destra di governo vuole alzare subito il tetto del contante alla soglia di 10mila euro. La proposta di legge è stata già depositata dal leghi Alberto Bagnai e confermata dal responsabile del programma di FdI, Fazzolari: «Aumenteremo gradualmente già dalla prima legge di bilancio».

15.05 – L’incontro tra Grillo e Conte

«Con Beppe Grillo e i parlamentari è stato un bel confronto, l’occasione per compattare la squadra. C’è un clima molto buono, di responsabilità, perché sentiamo molto forte il mandato dei cittadini per un'opposizione implacabile e intransigente», ha detto il presidente del Movimento Cinque stelle Giuseppe Conte a LaPresse.

14.40 – Il discorso di Monti a difesa della carta costituzionale

«Signor Presidente, signora Presidente del Consiglio, mi rallegro con lei per la nitida affermazione che ha saputo conquistarsi, prima nella competizione elettorale, poi nell'articolata - diciamo - cooperazione entro la maggioranza per la formazione del governo. Questo mio apprezzamento non è di parte. Una leadership forte e riconosciuta del presidente del Consiglio è essenziale perché venga rispettato l'articolo 95 della Costituzione. Il presidenzialismo si comincia ad attuarlo dove già la Costituzione lo richiede, in capo al Presidente del Consiglio. I vicepresidenti del Consiglio, i leader dei partiti della maggioranza hanno dei ruoli fondamentali; di certo possono, anzi, devono contribuire alla formazione della politica generale del Governo, ma solo il presidente la dirige, ne è responsabile e ne mantiene l’unità di indirizzo»

13.52 – Patuanelli interviene in difesa del reddito di cittadinanza

L’ex ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli dei Cinque stelle è intervenuto ribadendo la difesa del Movimento del Reddito di cittadinanza. La misura nata con il governo Conte I non è ben vista da Giorgia Meloni che ne ha parlato anche nel suo discorso di ieri alla Camera. «Per chi è in grado di lavorare, la soluzione non può essere il reddito di cittadinanza, ma il lavoro, la formazione e l’accompagnamento al lavoro, anche sfruttando appieno le risorse e le possibilità messe a disposizione dal Fondo sociale europeo. Perché per come è stato pensato e realizzato, il rdc ha rappresentato una sconfitta per chi era in grado di fare la sua parte per l’Italia, oltre che per se stesso e per la sua famiglia», ha detto Meloni ieri.

13.40 – Confermata la presenza di Renzi in Senato nonostante il suo viaggio di ieri in Arabia Saudita

13.36 – La scaletta degli interventi nella discussione generale in Senato di oggi

