Se siano state le dichiarazioni e le minacce del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ad aver influenzato il voto in Groenlandia non è chiaro. Quel che è certo è che dalle urne è uscito vincitore il Partito democratico (Demokraatit), formazione “social-liberale” che ha raccolto oltre il 30 per cento dei voti. Ottimi risultati ottenuti anche dai nazionalisti di Naleraq votati dal 23 per cento degli aventi diritto. Entrambi i partiti sono favorevoli all'indipendenza della Groenlandia dalla Danimarca

Escono sconfitti dalle urne i partiti parte del governo uscente: gli ambientalisti di sinistra di Inuit Ataqatigiit hanno ottenuto il 21 per cento dei consensi (15 punti in meno rispetto alle elezioni del 2021) e i socialdemocratici di Siumut hanno visto i loro consensi dimezzati, dal 29 al 15 per cento.

Il risultato è giunto dopo una giornata elettorale molto partecipata. Nella capitale Nuuk i seggi hanno chiuso ben oltre l'orario previsto, le 20 locali, per assicurare che tutti i presenti avessero la possibilità di esprimere il proprio voto. «Il nostro paese è nell'occhio del ciclone», ha detto il primo ministro uscente, Mute Egede, prima del voto. «La comunità internazionale guarda a noi con attenzione», ha aggiunto.

Le dichiarazioni di Trump

EPA

La Groenlandia è una regione autonoma della Danimarca e conta 56mila abitanti, la maggior parte dei quali di origine indigena Inuit. A febbraio il primo ministro Egede aveva indetto le elezioni con un certo anticipo, affermando che il paese aveva bisogno di essere unito in un «momento grave», mai vissuto prima in Groenlandia dopo le minacce di Donald Trump.

Il presidente degli Stati Uniti, nei giorni successivi al suo insediamento, aveva annunciato durante una sessione congiunta del Congresso di voler annettere il paese agli Stati Uniti «in un modo o nell’altro». In un’altra occasione si è rivolto direttamente agli abitanti: «Siamo pronti a investire miliardi di dollari per creare posti di lavoro e farvi ricchi».

L’indipendenza

Entrambi i partiti che sono usciti vincitori dalle urne sono a favore dell’indipendenza, cambiano soltanto i tempi con i quali vogliono ottenere il loro risultato. I nazionalisti di Naleraq vogliono accelerare il processo, mentre il Partito democratico ha intenzione di raggiungere l’obiettivo con più calma. Bisogna trovare un modo su come sostituire i 58 milioni di euro che la Danimarca versa ogni anno al paese e che contribuiscono a circa la metà del suo bilancio. Per questo motivo non è scontata una coalizione di governo tra liberali e indipendentisti. Ora iniziano le trattative.

