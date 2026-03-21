Stati Uniti e Israele attaccano l’impianto di arricchimento dell’uranio di Natanz, il più importante dell’Iran: non ci sarebbero fughe radioattive. Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi dice sì a iniziative per porre fine alla guerra e consente alle navi giapponesi di attraversare lo Stretto di Hormuz. Putin: «La Russia è amica leale e partner affidabile di Teheran»

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Sabato mattina Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’impianto di arricchimento dell’uranio a Natanz. L’Organizzazione per l’energia atomica dell’Iran ha riferito che non è stata registrata alcuna fuga radioattiva e che non ci sono rischi per chi abita vicino all’impianto. Intanto Teheran ha confermato di aver lanciato due missili balistici contro la base congiunta anglo-americana sull’isola di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha detto di essere pronto ad accogliere positivamente «ogni iniziativa che possa portare la guerra a una totale conclusione, anche se non sembra che gli Usa siano pronti a fermare la loro aggressione». Araghchi ha anche detto che l’Iran consentirà il transito delle navi giapponesi attraverso lo Stretto di Hormuz. In un messaggio alla leadership iraniana, il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito il sostegno di Mosca a Teheran.

Appello Aiea: evitare rischio incidenti nucleari "L'Aiea è stata informata dall'Iran che oggi il sito nucleare di Natanz è stato attaccato. Non è stato segnalato alcun aumento dei livelli di radiazione al di fuori del sito. L'Aiea sta esaminando la segnalazione". Lo ha comunicato l'Agenzia internazionale per l'agenzia atomica. Il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi "ribadisce l'appello alla moderazione militare per evitare qualsiasi rischio di incidente nucleare". Nuovi attacchi Israele-Usa sull’impianto nucleare a Natanz Israele e gli Stati Uniti hanno nuovamente attaccato l’impianto di arricchimento dell’uranio a Natanz. Lo ha riferito l’agenzia di stampa iraniana Tasnim. Secondo le autorità iraniane, non si è registrata alcuna fuga radioattiva dall’impianto e i residenti che vivono nelle vicinanze non sono a rischio. L’impianto nucleare, situato a circa 220 chilometri a sud-est di Teheran, era già stato colpito nella prima settimana di guerra. Araghchi: «Sì alle iniziative per finire la guerra» Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha detto di essere pronto ad accogliere positivamente «ogni iniziativa che possa portare questa guerra a una totale conclusione, anche se non sembra che gli Stati Uniti siano pronti a fermare la loro aggressione». L’Iran, ha precisato il ministro, non vuole un cessate il fuoco ma «la fine totale, onnicomprensiva e duratura della guerra». Teheran conferma il lancio di missili contro l’isola Diego Garcia Le autorità iraniane hanno confermato di aver lanciato due missili balistici contro la base anglo-americana sull’isola di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano, a 3.810 chilometri dall’Iran. Il fatto che la Repubblica islamica abbia preso di mira l’isola suggerisce che i suoi missili abbiano una gittata maggiore rispetto a quanto stimato: a febbraio Araghchi aveva affermato che Teheran aveva limitato la gittata dei propri missili a 2mila chilometri. Nuova ondata di missili contro Israele L’Idf ha detto che nelle prime ore di sabato una nuova ondata di missili è stata lanciata dall’Iran verso il suo territorio. I sistemi di difesa sono stati azionati per intercettare la minaccia. Secondo i militari, squadre di soccorso e recupero sono state inviate nel centro de paese, dove sono state segnalate possibili aree di impatto. Putin: «La Russia amica leale e partner affidabile di Teheran» Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con la leadership iraniana in occasione del Nowruz, il capodanno persiano, ribadendo il sostegno di Mosca a Teheran. Putin ha inviato le sue congratulazioni alla nuova Guida suprema Mojtaba Khamenei e al presidente Masoud Pezeshkian e ha sottolineato che Mosca rimane un amico leale e un partner affidabile» per Teheran. Trump sta valutando come impadronirsi degli arsenali iraniani Il presidente americano Donald Trump starebbe elaborando strategie per impadronirsi degli arsenali nucleari iraniani. Lo riporta l’emittente Cbs, secondo cui l’amministrazione Usa starebbe valutando come mettere in sicurezza o recuperare il materiale nucleare iraniano. Il piano prevederebbe il dispiegamento di forze provenienti dal Joint special operations command. Araghchi: «Consentiremo al Giappone di attraversare Hormuz» Intervistato dall’agenzia di stampa Kyodo, Araghchi ha detto che l’Iran consentirà il transito delle navi giapponesi attraverso lo Stretto di Hormuz. «L’Onu è pronta a contribuire a una soluzione per garantire la sicurezza e la riapertura dello Stretto», ha invece detto il segretario generale António Guterres in un’intervista a Politico.

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