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Ancora «un paio di punti» da discutere e poi l’accordo tra Iran e Stati Uniti sarà formalizzato. Queste le parole del vicepresidente JD Vance il quale ha affermato che le due delegazioni stanno facendo importanti progressi, confermando l’ottimismo delle ultime ore.

«Stiamo discutendo su un paio di punti relativi alla formulazione. Abbiamo fatto molti progressi», ha spiegato Vance sostenendo che gli iraniani stanno negoziando, «almeno finora, in buona fede» e che le parti vogliono riaprire lo Stretto di Hormuz, ma c’è ancora disaccordo sulle scorte di uranio arricchito dell'Iran. «Speriamo di continuare a fare progressi e che il presidente sia in grado di approvare l'accordo, ma ovviamente questo è ancora da definire».

Secondo quanto riportato da Axios, infatti, le parti avrebbero raggiunto una posizione comune in un Memorandum d’intesa e ora Trump si è preso qualche giorno per dare una risposta definitiva. Fonti Usa hanno affermato che l’accordo, in caso, darebbe inizio ad altri 60 giorni di negoziati sul programma nucleare di Teheran.

Per accelerare le mediazioni il ministro degli Esteri del Pakistan, paese mediatore principale, sarà a Washington per incontrare il suo omologo Marco Rubio.

Intanto si intensifica, ancora una volta, il conflitto a Gaza. Negli ultimi giorni sono aumentati i raid e il numero delle vittime. Almeno tre persone sono morte in un attacco con droni lanciato dalle forze israeliane contro una postazione di sicurezza nella zona di al-Mawasi, vicino alla città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza.

Iran: nessuna intenzione di trasferire uranio all'estero L'Iran non ha alcuna intenzione di trasferire fuori dal Paese, in Cina o in Russia, il proprio uranio arricchito. Lo ha detto ai media russi Ebrahim Azizi, presidente della commissione Sicurezza nazionale e politica estera del Parlamento iraniano. "Non abbiamo alcun piano per portare l'uranio arricchito fuori dal Paese", ha affermato Azizi. "Francamente, non capisco nemmeno la logica di queste domande. Non abbiamo intenzione di trasferire il nostro uranio arricchito a Paesi terzi, intermediari o altrove", ha aggiunto. Iran: Pezeshkian Malesia e Pakistan, "impegnati nella diplomazia" Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ringraziato la Malesia per la sua "posizione umanitaria" e il Pakistan per "l'iniziativa e gli sforzi efficaci" volti a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra tra il suo Paese, gli Stati Uniti e Israele. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma sociale X, Pezeshkian ha affermato di aver ribadito, durante colloqui con i primi ministri di Malesia e Pakistan, "l'impegno dell'Iran verso la diplomazia". Il presidente iraniano ha inoltre dichiarato che la politica di Teheran consiste "nell'espandere la cooperazione con i Paesi musulmani e vicini in tutti i settori". Vance: "Stiamo facendo molti progressi" "È difficile dire esattamente quando o se il presidente Trump firmera' il memorandum d'intesa". Lo ha detto il vice presidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, che sta svolgendo un ruolo chiave nei negoziati con l'Iran. "Stiamo discutendo su un paio di punti relativi alla formulazione. Abbiamo fatto molti progressi", ha spiegato Vance sostenendo che gli iraniani stanno negoziando, "almeno finora, in buona fede" e che entrambe le parti vogliono riaprire lo Stretto di Hormuz, ma c'e' ancora disaccordo sulle scorte di uranio arricchito dell'Iran. "Speriamo di continuare a fare progressi e che il presidente sia in grado di approvare l'accordo, ma ovviamente questo e' ancora da definire", ha aggiunto

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