Il presidente Usa è tornato a minacciare Teheran: «Ormai sono finiti; possono stringere un accordo oppure verranno annientati». Pechino chiede il cessate il fuoco e la riapertura delle rotte commerciali

false false

Donald Trump ha riferito che lui e il presidente cinese Xi Jinping hanno discusso dell’Iran durante il loro vertice a Pechino. «La pensiamo in modo molto simile su come vogliamo che finisca. Non vogliamo che abbiano un’arma nucleare», ha detto il presidente Usa. Poi, in riferimento allo Stretto di Hormuz che l’Iran ha di fatto chiuso, il presidente Usa ha detto: «Vogliamo che lo Stretto sia aperto».

Da parte sua, invece, la Cina ha chiesto il cessate il fuoco e la riapertura delle rotte commerciali. Il ministero degli Esteri ha sottolineato che sulla crisi iraniana il dialogo e il negoziato sono «la strada giusta», mentre le soluzioni militari «non portano da nessuna parte». Ma il rischio della ripresa del conflitto è molto alto. In un’intervista rilasciata a Fox News, il tycoon è tornato a minacciare l’intervento armato, colpendo anche i siti nucleari iraniani. «Ormai sono finiti; possono stringere un accordo oppure verranno annientati», ha detto Trump.

Trump termina la visita in Cina e riparte a bordo dell'Air Force Si è conclusa la visita di Donald Trump in Cina, durata 3 giorni. Dopo il pranzo a porte chiuse con Xi Jinping nel complesso presidenziale di Zhongnanhai a Pechino, il presidente Usa si è recato in aeroporto per imbarcarsi sull'Air Force One per il suo volo di ritorno, che è decollato dalla pista dopo una breve cerimonia di saluto. La Cina: negoziato strada giusta, guerra non porta da nessuna parte La Cina ha ribadito che sulla crisi iraniana il dialogo e il negoziato sono "la strada giusta", mentre le soluzioni militari "non portano da nessuna parte". Lo ha affermato il ministero degli Esteri di Pechino in una nota nel secondo giorno di colloqui a Pechino tra il presidente Xi Jinping e il presidente Usa Donald Trump. "Ora che la porta del dialogo si è aperta, non dovrebbe essere chiusa di nuovo", si legge nella dichiarazione. La diplomazia di Pechino ha sottolineato che "lo slancio verso la de-escalation deve essere mantenuto" e che le soluzioni alle preoccupazioni di tutte le parti, incluso il dossier nucleare iraniano, devono essere raggiunte attraverso "dialogo e consultazione". Il ministero ha inoltre rinnovato l'appello a una rapida riapertura dello Stretto di Hormuz, per salvaguardare la stabilità e la fluidità delle catene di approvvigionamento globali. Trump: "Se Teheran non stringerà accordo verrà annientata" L'Iran può stringere un accordo o "verrà annientato". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un'intervista concessa all'emittente "Fox News". "Ormai sono finiti; possono stringere un accordo oppure verranno annientati", ha detto, ribadendo che Washington non può permettere a Teheran di dotarsi di un'arma nucleare. Il capo della Casa Bianca ha aggiunto che la Marina iraniana è stata "neutralizzata" e che il Paese non dispone più né di un'aviazione né di capacità antiaeree. Cina, cessate il fuoco e riapertura rotte subito La Cina ha chiesto venerdì la riapertura dello Stretto di Hormuz il prima possibile e che la "porta al dialogo" sull'Iran rimanga aperta, dopo che il presidente cinese Xi Jinping e il presidente statunitense Donald Trump hanno affrontato la situazione in Medio Oriente durante il loro incontro a Pechino giovedì. "La porta al dialogo, una volta aperta, non deve essere richiusa", ha dichiarato un portavoce del Ministero degli Esteri cinese in un comunicato, sostenendo che le parti devono consolidare l'attuale "tendenza alla distensione" e mantenere la strada verso una soluzione politica. "Questa guerra, che non sarebbe mai dovuta scoppiare, non ha bisogno di continuare", ha dichiarato il Ministero degli Esteri, aggiungendo che trovare una soluzione avvantaggia sia gli Stati Uniti che l'Iran. Iran: Trump e l'uranio di Teheran, "lo useremo per l'ottica" Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito che la caccia all'uranio arricchito iraniano fosse principalmente una questione di immagine politica, dopo che Israele l'aveva indicata come obiettivo. "In realtà mi sentirei meglio se lo ottenessi, ma credo che sia più una questione di pubbliche relazioni che altro", ha detto Trump al conduttore di Fox News Sean Hannity in un'intervista dalla Cina trasmessa giovedì sera negli Stati Uniti. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che insieme a Trump ha ordinato l'attacco all'Iran a partire dal 28 febbraio, ha dichiarato in una recente intervista che la guerra "non è finita" perché il materiale nucleare sensibile "deve essere portato fuori" dal paese. Nyt, attacchi diretti all'Iran di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti In risposta agli attacchi iraniani sul proprio territorio, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti avrebbero attaccato direttamente obiettivi in Iran nel corso il conflitto in Medio Oriente. Lo riporta il New York Times, secondo cui si tratterebbe della prima volta di un'azione del genere da parte dei due Paesi arabi contro Teheran, in base a quanto riferito da alti funzionari americani in carica e in pensione. Non sono stati forniti dettagli sulla tempistica o sugli obiettivi degli attacchi, che sarebbero stati condotti in modo indipendente. Né l'Arabia Saudita né gli Emirati Arabi Uniti hanno confermato le ricostruzioni. L'Iran ha ripetutamente attaccato obiettivi in entrambi i Paesi, in risposta all'azione militare di Usa e Israele, causando danni significativi. Le forze armate americane mantengono basi sia in Arabia Saudita sia negli Emirati Arabi Uniti. Arabia Saudita e Iran si contendono da tempo il predominio nella regione. La rivalità è alimentata anche dal conflitto tra l'Islam sunnita in Arabia Saudita e l'Islam sciita in Iran. Anche le relazioni tra gli Emirati Arabi Uniti e l'Iran sono tese. Il Paese arabo è un importante alleato Usa e ha recentemente normalizzato le sue relazioni con Israele, acerrimo nemico dell'Iran

© Riproduzione riservata