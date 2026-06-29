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Stati Uniti e Iran sospenderanno per il momento le rispettive azioni militari dopo gli attacchi degli ultimi giorni nell'area dello Stretto di Hormuz. Lo ha annunciato un funzionario dell’amministrazione Trump alla Cnn. «Entrambe le parti si fermeranno per ora e le navi potranno muoversi liberamente», ha dichiarato la fonte, precisando tuttavia che non è ancora chiaro quale sia la posizione ufficiale dell'Iran sulla questione. Le parti dovranno vedersi nei prossimi giorni a Doha per proseguire i colloqui sul programma nucleare. Intanto Teheran ha minacciato di colpire ancora più duramente il Bahrein.

Le recenti tensioni nello Stretto di Hormuz hanno comunque infierito nel già rallentato traffico navale. Sul fronte libanese, invece, non si arrestano le polemiche in seguito alla firma dell’accordo trilaterale tra Israele, Libano e Washington che punta a ottenere una pace duratura nel lungo periodo.

Il presidente del parlamento libanese nonché alleato di Hezbollah, Nabih Berri, ha detto che il documento non verrà approvato in quanto non garantisce i diritti del Libano. «Questo accordo non passerà e non verrà attuato nella sua forma attuale», ha dichiarato Berri in un comunicato diffuso dal suo partito, il movimento Amal, e riportato dai media locali. L’accordo subordina il ritiro israeliano dal Libano al disarmo di Hezbollah, il gruppo sciita filoiraniano ha per ora respinto l’accordo.

Iran, Tajani: bene stop attacchi, dialogo continua a procedere Nel Medio Oriente, "tensioni ce ne saranno finché non si arriva a un accordo definitivo, però già l'annuncio del cessate il fuoco aggiuntivo, cioè che non ci saranno durante questa fase nuovi attacchi da una parte e dall'altra, è un fatto positivo: vuol dire che il dialogo continua a procedere". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato da Radio24. "Certamente non si capisce perché l'Iran abbia attaccato il Bahrain e il Kuwait, questo è incomprensibile. Noi abbiamo condannato da subito questi attacchi, sono paesi che non hanno nulla a che vedere con il rapporto Stati Uniti-Iran. Ci sono basi americane, ma alla fine si colpiscono paesi che, ripeto, sono da questo punto di vista estranei al conflitto", ha chiosato. Gas in forte rialzo dopo gli attacchi incrociati tra Usa e Iran Apre in forte rialzo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam, a seguito degli attacchi incrociati tra Usa e Iran dello scorso fine settimana. I contratti future sul mese di luglio segnano un rialzo dell'1,71%, a 41,54 euro al MWh. L'Iran avverte il Bahrein: "Colpiremo più forte se provocati" Un consigliere della Guida Suprema iraniana ha avvertito il Bahrein che Teheran colpirà il Paese del Golfo con maggiore forza se provocato. "Si sta rivolgendo un serio avvertimento ai bahreiniti affinché conoscano i propri limiti e non giochino con il proprio destino, né costringano l'Iran ad adottare decisioni drastiche", ha dichiarato Ali Akbar Velayati, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim. L'Iran ha attaccato una base della Marina statunitense in Bahrein venerdì e sabato scorsi, in risposta agli attacchi americani. Teheran sostiene che gli Stati Uniti utilizzino basi militari nella regione per operazioni sul suo territorio, cosa che le nazioni arabe del Golfo negano. Manama ha chiesto un intervento dell'Onu e ha affermato che gli ultimi raid iraniani violano la sua sovranità e minano "le opportunità di de-escalation e stabilità nella regione". Il Bahrein, che ospita una numerosa popolazione sciita, ha arrestato decine di persone negli ultimi mesi con l'accusa di avere legami con le forze armate di Teheran. Stati Uniti e Iran sospenderanno le azioni militari Stati Uniti e Iran sospenderanno per il momento le rispettive azioni militari dopo gli scambi di fuoco registrati negli ultimi giorni nell'area dello stretto di Hormuz. Lo ha riferito domenica un funzionario dell'amministrazione del presidente Donald Trump, citato da Cnn. "Entrambe le parti si fermeranno per ora e le navi potranno muoversi liberamente", ha dichiarato il funzionario, precisando tuttavia che non è ancora chiaro quale sia la posizione ufficiale dell'Iran sulla questione. Secondo un altro funzionario statunitense, Washington e Teheran hanno inoltre concordato di incontrarsi martedi' a Doha, in Qatar, per proseguire i colloqui. Hormuz: traffico marittimo in calo dopo la ripresa delle ostilità tra Usa e Iran Il traffico nello Stretto di Hormuz è diminuito dopo gli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran e le accuse di violazione del cessate il fuoco. Secondo l'emittente televisiva "Al Jazeera", tra venerdì 26 e domenica 28 giugno hanno attraversato lo stretto 48 navi, contro le 70 registrate mercoledì e le 54 di giovedì, prima della nuova escalation. Tra le imbarcazioni transitate figurano 23 petroliere e metaniere, sette navi portarinfuse per il trasporto di materie prime come carbone, minerali e cereali, e 19 navi portacontainer o da carico.

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