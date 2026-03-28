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È passato un mese esatto da quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato la loro operazione militare contro l’Iran ma il conflitto non accenna a diminuire, nonostante le trattative indirette tra le parti per arrivare a un accordo.

Anzi rischia di allargarsi ancora di più con il gruppo dei ribelli yementi degli Houthi che hanno lanciato un primo missile contro Israele e annunciato che gli attacchi continueranno. La paura è che ora saranno prese di mira nuovamente le navi mercantili che attraversano lo stretto di Bab el Mandeb per entrare nel Mar Rosso.

E così nelle ultime ore si sono intensificati gli attacchi, il più grave è quello contro la base militare Usa di Price Sultan in Arabia Saudita, dove si contano al momento 15 soldati feriti e quattro aerei militari distrutti. Anche le basi aeree in Giordania sono state prese di mira, ma questa volta dalle milizie irachene che sostengono Teheran. Droni hanno colpito l'aeroporto internazionale del Kuwait, causando danni «significativi» ai sistemi radar. Mentre in Oman si conta un ferito. Ad Abu Dhabi, salgono a sei i feriti dell’ultima ondata di attacchi.

In Iran, invece, l’Idf ha annunciato di aver distrutto dei siti legati al programma nucleare del regime. Cinque persone sono morte e 35 sono rimaste ferite in un attacco statunitense e israeliano contro aree residenziali di Borujerd, nella provincia iraniana di Lorestan. Un raid aereo ha colpito l'Università di Scienza e Tecnologia di Teheran, in Iran.

Trattative

In questo scenario di conflitto avanzato si terranno lunedì i colloqui tra Pakistan, Arabia Saudita, Egitto e Turchia per sperare di arrivare ad aprire le trattative con l’Iran. Intanto la Thailandia ha raggiunto un accordo con l'Iran per consentire alle petroliere thailandesi il passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz. Lo ha reso noto il primo ministro thailandese, Anutin Charnvirakul.

Iran: comando militare, presi di mira due nascondigli dell'esercito Usa con 500 militari Nelle ultime ore l'esercito iraniano ha preso di mira con missili e droni due "nascondigli dell'esercito statunitense", che ospitavano in totale circa 500 persone. Lo ha riferito Ebrahim Zolfaghari, il portavoce di Khatam al Anbiya, il comando operativo militare dell'Iran. Secondo quanto riferito, nel primo nascondiglio erano rifugiate 400 persone e nel secondo - situato a Dubai - circa 100. Khatam al Anbiya riferisce di morti e feriti tra i militari statunitensi, senza precisarne il numero. Iran: colpita nave Usa nei pressi dell'Oman L'Iran rivendica di aver colpito una nave Usa "in sostegno logistico all'aggressione delle forze militari Usa", "a una distanza considerevole" dal porto di Salala, in Oman. A renderlo noto è stato Ebrahim Zolfaghari, portavoce del comando militare centrale, citato dalla televisione di stato Iran: Houthi minacciano chiusura Stretto Bab al-Mandab La chiusura dello Stretto di Bab al-Mandab è "tra le opzioni" delle azioni che gli Houthi intendono attuare a sostegno dell'Iran. A lanciare l'avvertimento è stato Mohammed Mansour, un alto funzionario del ministero della propaganda Houthi. In un'intervista al canale Al-Araby del Qatar, il leader ha dichiarato che "ci stiamo coordinando con i nostri fratelli dell'asse della resistenza riguardo al nostro ingresso in guerra. La nostra responsabilità nei confronti dell'Iran e di Hezbollah è morale e religiosa. Stiamo gestendo questa battaglia gradualmente e la chiusura dello Stretto di Bab al-Mandab è tra le nostre opzioni. La resistenza yemenita è giunta alla conclusione che oggi è il momento di intervenire". Bab al-Mandab è uno stretto situato tra lo Yemen e i paesi africani di Gibuti ed Eritrea; consente alle navi mercantili provenienti dall'Asia e dall'Africa di raggiungere la regione del Mediterraneo e da lì anche l'America. Abu Dhabi: sei feriti in un attacco iraniano Il bilancio dei feriti dell'attacco missilistico avvenuto questa mattina ad Abu Dhabi è salito da cinque a sei. Un cittadino pakistano è rimasto ferito a causa della caduta di detriti nelle vicinanze della zona economica Khalifa di Abu Dhabi, in seguito all'intercettazione di un missile balistico da parte dei sistemi di difesa aerea. L'attacco ha provocato tre incendi nella zona, che sono stati domati. Iran: Emirati, sicurezza duratura non soluzione temporanea Gli emirati Arabi Uniti hanno invocato una soluzione reale e duratura per la regione, non misure tampone che lasceranno il caos negli anni a venire. A sottolinearlo e' stato Anwar Gargash, consigliere del presidente Mohammed bin Zayed. "Alcuni organi di stampa si sono spinti troppo oltre nell'interpretare la posizione degli Emirati Arabi Uniti, che deve essere contestualizzata correttamente", ha scritto su X. "Da settimane siamo vittime di una brutale aggressione iraniana, che prende di mira la nostra stessa esistenza e le nostre infrastrutture vitali, minacciando la vita dei civili. Stiamo affrontando questa aggressione con fermezza ed efficienza, perche' difendere la sovranita' e la patria e' al tempo stesso un onore e una responsabilita'", ha spiegato. "Ribadiamo tuttavia la nostra convinzione che una soluzione politica debba garantire una sicurezza duratura per la regione, non soluzioni temporanee che riproducano l'instabilita' per i decenni a venire", ha sottolineato Idf: distrutti vari siti legati al programma nucleare iraniano Le forze di difesa di Israele (Idf) hanno distrutto vari siti legati allo sviluppo del programma nucleare dell'Iran, in tre aree del Paese, con un'operazione che ha coinvolto oltre 50 jet da combattimento dell'areonautica. Lo ha reso noto l'Idf, aggiungendo che oltre ai siti di produzione di armi è stato distrutto anche l'impianto di acqua pesante di Arak, considerato "un sito di produzione chiave per armi nucleari al plutonio", e uno stabilimento a Yazd utilizzato per produrre materiale esplosivo necessario al processo di arricchimento dell'uranio. Gli attacchi, riferisce l'Idf, sono durati diverse ore, e hanno preso di mira anche un sito di produzione militare usato per la fabbricazione di armi, un sito del ministero della Difesa iraniano usato per lo sviluppo di esplosivi, e un sito per la produzione di missili balistici. Colloqui a Islamabad fissati per lunedì Il Pakistan ospiterà la prossima settimana colloqui con Arabia Saudita, Egitto e Turchia sulla guerra in Medio Oriente. Lo ha dichiarato all'Afp un alto funzionario del ministero degli Esteri pakistano. "Lunedì ospiteremo un incontro quadrilaterale", ha dichiarato il funzionario, che ha chiesto di rimanere anonimo, aggiungendo che la composizione esatta della rappresentanza non è stata ancora confermata. Secondo quanto riferito, le delegazioni dovrebbero arrivare in Pakistan entro domani sera. Il Pakistan è emerso come un facilitatore chiave tra Iran e Stati Uniti, man mano che il conflitto si protrae, fungendo da intermediario per i messaggi tra le due parti 15 soldati Usa feriti in Arabia Saudita Sono almeno 15 i soldati americani rimasti feriti nell'attacco iraniano alla base Prince Sultan, in Arabia Saudita. Lo riporta l'Associated Press. Cinque militari sono in gravi condizioni. Teheran avrebbe lanciato sei missili balistici e 29 droni per colpire la base. Oggi è arrivata anche la notizia della morte del sergente Benjamin N. Pennington, 26 anni, ferito il primo marzo Gli Houthi rivendicano attacco contro Israele Gli Houthi rivendicano il loro primo attacco contro Israele dall'inizio della guerra. Il gruppo politico e militare sciita fa sapere che le "operazioni militari continueranno finché non saranno raggiunti tutti gli obiettivi". Iran: 5 morti in un attacco Usa-Israele nel Lorestan Cinque persone sono morte e 35 sono rimaste ferite in un attacco statunitense e israeliano contro aree residenziali di Borujerd, nella provincia iraniana di Lorestan. Lo ha dichiarato il vice responsabile per la sicurezza del governatorato di Lorestan, a quanto riporta l'agenzia di stampa Tasnim. Secondo il dirigente locale, nelle prime ore di oggi diversi edifici residenziali di Borujerd sono stati colpiti da attacchi "sionisti e americani", provocando la distruzione di parti del tessuto abitativo e lasciando alcuni cittadini intrappolati sotto le macerie. Thailandia: raggiunto con accordo con l'Iran sullo Stretto di Hormuz La Thailandia ha raggiunto un accordo con l'Iran per consentire alle petroliere thailandesi il passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz. Lo ha reso noto il primo ministro thailandese, Anutin Charnvirakul. "È stato raggiunto un accordo che consentirà alle petroliere thailandesi di transitare in sicurezza attraverso lo Stretto di Hormuz ", ha dichiarato in una conferenza stampa, aggiungendo che questo sviluppo attenuerà le preoccupazioni relative alle importazioni di carburante Rubio: "La guerra durerà settimane non mesi" "Siamo in linea o addirittura in anticipo rispetto alla tabella di marcia dell'operazione in Iran e prevediamo di concluderla al momento opportuno, nel giro di poche settimane, non di mesi": a fornire un'indicazione sulla durata del conflitto e' stato il segretario di Stato americano, Marco Rubio, al termine della riunione con i colleghi del G7 nell'Abbazia di Vaux-de-Cernay, alle porte di Parigi. I capi delle diplomazie dei Sette hanno approvato una dichiarazione congiunta con cui hanno chiesto "la cessazione immediata degli attacchi contro la popolazione civile e le infrastrutture" nel conflitto mediorientale.

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