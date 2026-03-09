Per il presidente Masoud Pezeshkian la nomina di Mojtaba è è l’inizio di «una nuova era di onore e autorità» che «rafforza l’unità nazionale». Nel pomeriggio raduno nazionale per giurare fedeltà. Preoccupa l’escalation nei paesi arabi. Nella notte l’esercito israeliano ha eseguito nuovi bombardamenti che hanno preso di mira le infrastrutture missilistiche e militari del paese. Preoccupa il prezzo del petrolio che supera i 100 dollari al barile, ma per il presidente Trump: «È un piccolo rialzo, calerà»

Ora è ufficiale. Mojtaba Khamenei è la nuova Guida suprema dell’Iran, successore del padre Alì ucciso lo scorso 28 febbraio. La nomina è stata accolta con favore da tutta la leadership politica e militare nel paese che per questo pomeriggio ha convocato un raduno nazionale per prestare fedeltà al nuovo leader. Per il presidente Masoud Pezeshkian è l’inizio di «una nuova era di onore e autorità» che «rafforza l’unità nazionale».

Subito dopo l’ufficialità l’Iran ha lanciato una serie di attacchi pesanti contro i paesi del Golfo Persico: esplosioni si sono udite a Doha, in Arabia Saudita sono stati abbattuti droni diretti contro il giacimento petrolifero di Shaybah, nuovi missili hanno preso di mira il Kuwait, ma la conta dei danni più grave è in Bahrein dove si registrano 32 feriti negli attacchi della notte (tra cui anche diversi minori). La società energetica statale del Bahrein, Bapco Energies, ha proclamato lo stato di «forza maggiore» sulle operazioni del gruppo dopo un attacco attribuito all'Iran contro la principale raffineria petrolifera del paese.

Nella notte l’esercito israeliano ha eseguito nuovi bombardamenti che hanno preso di mira le infrastrutture missilistiche e militari del paese. Preoccupa il prezzo del petrolio che supera i 100 dollari al barile, ma per il presidente Trump: «È un piccolo rialzo, calerà».

Il punto sugli attacchi iraniani nei paesi del Golfo Esplosioni si sono verificate nella notte in Qatar, Kuwait e Bahrein. Mentre le difese aree hanno intercettato droni e missili balistici iraniani negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita. La conta dei danni è ancora approssimativa, in Bahrein si è registrato l'attacco con il più alto numero di feriti finora, con 32 persone colpite da un drone. Tra questi ci sono anche bambini. La società energetica statale del Bahrein, Bapco Energies, ha proclamato lo stato di "forza maggiore" sulle operazioni del gruppo dopo un attacco attribuito all'Iran contro la principale raffineria petrolifera del paese. Con l'aumento degli attacchi, gli Stati Uniti hanno chiesto anche ai cittadini presenti a Riad di lasciare il regno il prima possibile. In mattinata è arrivata anche la protesta formale dell'Arabia Saudita agli attacchi di Teheran, definiti "ingiustificati". Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri di Riad. L'Arabia Saudita "rinnova in modo categorico la condanna del Regno dell'Arabia Saudita per le riprovevoli aggressioni iraniane contro il Regno, gli stati del Consiglio di cooperazione del Golfo, numerosi paesi arabi e islamici e nazioni amiche, che non possono essere accettate o giustificate in nessuna circostanza", si legge sull'account di 'X' del ministero saudita. Il punto sugli attacchi subiti dall'Iran nella notte Le Forze di Difesa Israeliane hanno dichiarato di aver colpito in Iran un sito di produzione di motori per razzi e lanciatori di missili a lungo raggio. "Nell'ambito degli attacchi" contro l'Iran, "le Idf hanno colpito un impianto di produzione di motori per razzi e diversi siti di lancio di missili balistici a lungo raggio, preparati per il lancio verso lo Stato di Israele", hanno dichiarato le Forze di Difesa israeliane su Telegram. Contemporaneamente, ha poi aggiunto un portavoce delle forze armate israeliane, sono state colpite alcune infrastrutture militari delle forze di sicurezza interna e dei Basij (la milizia popolare ausiliaria), tra cui un quartier generale provinciale dei Basij, il quartier generale delle forze di sicurezza interna a Isfahan, un'altra base utilizzata dalle Guardie rivoluzionarie e dai Basij, e il quartier generale della polizia delle Guardie rivoluzionarie. Il prezzo sul petrolio oltre i 100 dollari al barile. Trump: "Calerà" L'incertezza della guerra nel Golfo continua a destabilizzare i mercati e a far rialzare il prezzo del petrolio che ha superato i 100 dollari al barile. Sulla questione è intervenuto anche Donald Trump che appare però ottimista: "I prezzi del petrolio a breve termine, che scenderanno rapidamente quando la distruzione della minaccia nucleare iraniana sarà terminata, rappresentano un prezzo molto basso da pagare per la sicurezza e la pace degli Stati Uniti e del mondo". Lo scrive su Truth il presidente americano, Donald Trump. "Solo gli sciocchi penserebbero diversamente", conclude. Pezeshkian: "Nomina di Khamenei segna una nuova era di onore" Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si è congratulato con la nuova Guida Suprema della Repubblica Islamica dell'Iran, Mojtaba Khamenei, affermando che la sua nomina segna "una nuova era di onore e autorità" per il paese. In un messaggio diffuso dai media iraniani, Pezeshkian ha sottolineato l'elezione come "l'incarnazione della volontà" della comunità musulmana di "rafforzare l'unità nazionale", una "forza" che rende il paese resiliente alle trame dei suoi avversari. Bahrein: 32 feriti in un attacco di un drone iraniano Un attacco con un drone iraniano ha ferito 32 civili, quattro dei quali in modo grave a Sitra, in Bahrein, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute e riportato dalla Bahrain News Agency. "L'attacco condotto all'alba da un drone iraniano malintenzionato contro la regione di Sitra ha ferito 32 civili, che vengono curati secondo i protocolli medici stabiliti. Tra loro ci sono quattro casi gravi, tra cui bambini che hanno richiesto un intervento chirurgico", ha scritto il Ministero. Una ragazza di 17 anni ha riportato gravi ferite alla testa e agli occhi, e due bambini di 7 e 8 anni hanno riportato gravi lesioni agli arti inferiori, ha affermato il Ministero, aggiungendo che il piu' piccolo dei feriti aveva due mesi. Trump: "La decisione sulla fine della guerra sarà condivisa con Netanyahu" La decisione su quando mettere fine alla guerra in Iran sarà "condivisa", sarà presa insieme al premier Benjamin Netanyahu. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Time of Israel, sottolineando che l'Iran avrebbe distrutto Israele se non ci fossero stati lui e Israele. "L'Iran avrebbe distrutto Israele e tutto quello che c'era intorno. Noi abbiamo lavorato insieme e abbiamo distrutto un paese che voleva distruggere Israele", ha messo in evidenza Houthi: "La nomina di Mojtaba Khamenei è un duro colpo per i nemici" I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti da Teheran, hanno accolto con favore la nomina di Mojtaba Khamenei a nuova Guida Suprema dell'Iran nella tarda serata di domenica, definendola "un duro colpo per i nemici della Repubblica Islamica". "La scelta di Mojtaba Khamenei in questo momento critico e delicato della storia della nazione rappresenta un'altra vittoria per la Rivoluzione Islamica e un duro colpo per i nemici della Repubblica Islamica e per i nemici della nazione", hanno scritto gli Houthi sul loro canale Telegram.

