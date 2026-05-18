Il Pentagono avrebbe consegnato al presidente Usa una lista di nuovi obiettivi da colpire, si tratta per lo più infrastrutture energetiche. Schizza il prezzo del petrolio a causa delle nuove tensioni
Donald Trump ha convocato al suo golf club in Virginia i suoi massimi consiglieri per la sicurezza con l’obiettivo di discutere della guerra in Iran. Lo riporta la Cnn precisando che l'incontro è avvenuto sabato ed erano presenti il vice presidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il direttore della Cia John Ratcliffe e l'inviato speciale Steve Witkoff. Il Pentagono avrebbe consegnato al presidente Usa una lista di nuovi obiettivi da colpire, si tratta per lo più infrastrutture energetiche. Per questo motivo l’esercito israeliano è in stato di massima allerta, pronto a partecipare a nuovi attacchi contro Teheran.
Con le trattative diplomatiche in stallo, le nuove tensioni hanno fatto aumentare il prezzo del petrolio che ha superato la quota dei 111 dollari.
Iran: portavoce Centcom, distrutta gran parte delle capacita' militari di Teheran
Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha riferito che le operazioni militari contro l'Iran hanno "largamente distrutto" le capacità militari di Teheran, inclusa parte della produzione bellica e la capacità di lanciare missili e droni. In un'intervista all'emittente televisiva "Al Arabiya", il portavoce del Centcom, Tim Hawkins, ha accusato Teheran di utilizzare lo stretto di Hormuz come strumento di pressione contro la libertà di navigazione. Secondo il Centcom, il blocco navale imposto dagli Usa ai porti iraniani in risposta alla chiusura dello Stretto ha già costretto oltre 80 navi commerciali a modificare la propria rotta. Hawkins ha inoltre sostenuto che le forze iraniane abbiano lanciato attacchi da aree densamente popolate e accusato Teheran di colpire deliberatamente civili. L'ufficiale ha aggiunto che Washington continua a coordinarsi con gli alleati regionali per rafforzare i sistemi di difesa aerea nel Golfo.
Media Teheran, tre petroliere iraniane hanno superato il blocco di Hormuz
"Tre petroliere iraniane sono state aggiunte alla capacità di stoccaggio dell'Iran dopo aver superato il blocco navale statunitense nello Stretto di Hormuz", si legge in un rapporto dell'agenzia Fars, che aggiunge: "Gli Stati Uniti hanno affermato che la capacità di stoccaggio di petrolio dell'Iran sull'isola di Kharg è terminata, ma la società di intelligence marittima Tanker Trackers aveva dichiarato che l'Iran ha più di un mese di tempo prima che tale capacità si esaurisca, a condizione che nessun'altra petroliera entri nel blocco. Ora, con queste tre petroliere, la capacità di stoccaggio di petrolio dell'Iran è aumentata". Ieri, Tanker Trackers ha affermato che "tre petroliere vuote, autorizzate dagli Stati Uniti", sono riuscite a eludere il blocco navale statunitense nei giorni scorsi. Insieme, possono trasportare 1,9 milioni di barili di petrolio iraniano. "Una delle navi ha disattivato brevemente l'AIS, un'altra batteva bandiera russa e una terza ha costeggiato la costa omanita per superare il blocco", ha aggiunto la società.
L'Arabia Saudita intercetta droni lanciati dall'Iraq
Le forze di difesa saudite hanno intercettato e distrutto tre droni che avevano violato lo spazio aereo del Regno, provenienti dagli spazi aerei iracheni. Lo ha reso noto il portavoce ufficiale del Ministero della Difesa Saudita, il Maggior Generale Turki al-Maliki, all'agenzia di stampa nazionale "Spa", precisando che l'episodio è avvenuto nella mattinata di domenica. "Le Forze Armate hanno intercettato e distrutto tre velivoli senza pilota dopo il loro ingresso nello spazio aereo SAUDITA provenienti dall'Iraq", ha dichiarato al-Maliki. Il portavoce ha sottolineato che il Ministero della Difesa "si riserva il diritto di rispondere nel tempo e nel luogo che riterrà opportuni", annunciando che saranno adottate tutte le misure operative necessarie per fronteggiare qualsiasi tentativo di aggressione contro la sovranità, la sicurezza e l'incolumità dei cittadini sauditi e dei residenti nel Regno.
Iran, ministro economia Emirati: Colpiti ma sappiamo difenderci con la tecnologia
"Il nemico ci ha colpiti con 2.800 tra missili e droni. Siamo il Paese del Golfo che ha subìto gli attacchi maggiori. Noi ci siamo difesi al 95%, un gran successo. Questo perché abbiamo investito in Difesa e intendiamo continuare a farlo per difendere il nostro spazio, la nostra terra, la nostra economia. Abbiamo usato molta tecnologia per difendere il nostro Paese da qualcosa in cui non eravamo coinvolti e con cui non avevamo nulla a che fare". Così il ministro dell’Economia e del Turismo degli Emirati Arabi Uniti Abdulla bin Touq Al Marri in una intervista a Il Corriere della Sera. "Saranno 40 miliardi di dollari nell’arco di 5-6 anni, o al massimo sette anni, come già preannunciato nell’incontro tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente degli Emirati Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. E quest’anno gli investimenti e le collaborazioni saranno rivolti principalmente alla difesa, che per noi è molto importante, e allo spazio", spiega. "Pensiamo a collaborazioni sotto forma di joint venture con diversi gruppi, per esempio Leonardo, Airbus e in Europa anche in Francia che ha un settore della difesa forte", aggiunge. Il ministro poi allarga il ragionamento: "La nostra economia è resiliente e per quasi l’80% non dipende dal petrolio. Nel 2024, abbiamo attirato oltre 45 miliardi di dollari di investimenti diretti esteri, con una crescita circa del 50% rispetto all’anno prima". Quest'anno "le nostre previsioni indicano un Pil in crescita del 5,6%, anche se il Fondo monetario internazionale questa primavera ha ridotto le stime di crescita da un precedente 5,6% al 3,1 per cento. Ma comunque siamo il Paese che cresce di più di tutto il Golfo e questi giorni di guerra non ci fermeranno. E crescerà anche il mercato finanziario. Questo mese è atteso lo sbarco di una nuova società sulla Borsa di Abu Dhabi, c’è sempre interesse".
Petrolio in netto rialzo su timori ripresa attacchi in Iran
Petrolio in netto rialzo questa mattina negli scambi sui mercati, sulla scia dei timori per una ripresa degli attacchi degli Usa e di Israele in Iran e il prolungamento del blocco di Hormuz. Il Brent viene scambiato a quota 111,16 dollari, +1,74%, mentre il Wti viaggia a quota 103,06 dollari al barile, +2%.
Iran, Pentagono ha preparato lista obiettivi da colpire
Il Pentagono ha preparato una lista di obiettivi in Iran nel caso in cui il presidente Usa Donald Trump ordini la ripresa degli attacchi contro il paese. Lo ha riferito la Cnn, citando fonti a conoscenza del dossier. "Il Pentagono ha preparato una serie di piani d'attacco contro obiettivi militari nel caso in cui Trump decida infine di procedere con altri attacchi", ha riferito l'emittente. Secondo la Cnn, tra i possibili obiettivi presi in considerazione dal Pentagono figurano installazioni energetiche iraniane ed elementi delle infrastrutture. Ieri Trump ha esortato l'Iran ad affrettarsi per raggiungere un accordo con gli Stati uniti, affermando che il tempo è un fattore cruciale
Iran: Rubio, stop a Freedom Project chiesto dal Pakistan
"Project Freedom (missione di autodifesa a Hormuz ndr.) è stato bloccato a causa della richiesta del Pakistan". Lo ha detto il Segretario di Stato USA Marco Rubio a NBC News, aggiungendo che Islamabad ha spiegato che se l'operazione fosse stata stoppata, un accordo sarebbe stato possibile. "Così, abbiamo deciso di fermarlo," ha affermato Rubio.
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