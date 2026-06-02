Il capo uscente del Mossad, David Barnea, ha dichiarato durante la sua cerimonia di commiato che "l'Iran non avrà mai armi nucleari" e ha auspicato il completamento della campagna per un cambio di regime a Teheran. Lo riporta il quotidiano israeliano Haaretz. Secondo Barnea, il regime è "più debole, più vulnerabile e in difficoltà", e una sua sostituzione è "un obiettivo fattibile e realizzabile". Barnea ha aggiunto che questa missione "deve rimanere in cima alle nostre priorità". A Barnea succederà il generale di divisione Roman Gofman, nominato dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Gofman, che era il segretario militare di Netanyahu, è stato oggetto di un'indagine per il suo ruolo nell'uso illegale da parte dell'esercito di un minore israeliano in un'operazione di intelligence militare. A dicembre, Haaretz ha riportato che Gofman avrebbe mentito durante un'indagine sulla questione.