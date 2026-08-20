L'esercito degli Stati Uniti ha creato un corridoio marittimo segreto nello Stretto di Hormuz che consente di far transitare verso i mercati internazionali circa 10 milioni di barili di petrolio al giorno, la metà dei volumi precedenti alla guerra. Lo rivela Axios, secondo cui l'operazione è in corso da diverse settimane. Tra 15 e 20 petroliere entrano ed escono ogni notte dallo Stretto attraverso un canale meridionale vicino alle coste dell'Oman. In alcune giornate recenti, secondo i funzionari citati dal sito statunitense, attraverso il corridoio sarebbero transitati tra 15 e 20 milioni di barili. L'operazione non riguarda soltanto le petroliere cariche in uscita dal Golfo. Le forze statunitensi consentono anche alle navi vuote di attraversare Hormuz dal Mar Arabico, raggiungere i porti del Golfo Persico per caricare il greggio e quindi uscire nuovamente attraverso lo stesso corridoio. Il dispositivo è coordinato da una task force con sede a Fort Bragg, in Carolina del Nord, che insieme ai partner del Golfo prepara quotidianamente le liste delle navi autorizzate al passaggio. Le petroliere vengono raggruppate in finestre orarie distinte per l'ingresso e l'uscita e percorrono il canale meridionale seguendo le indicazioni delle forze americane, mentre aerei da combattimento dell'Air Force garantiscono protezione da eventuali attacchi iraniani. Secondo Axios, l'operazione è stata resa possibile da una campagna militare di due settimane del Comando centrale statunitense che ha degradato i sistemi iraniani di radar e sorveglianza marittima. Teheran conserverebbe capacità limitate di monitoraggio attraverso alcuni radar ricostruiti e le imbarcazioni veloci dei pasdaran.