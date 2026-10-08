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Il Pentagono ha ordinato al Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) di completare i preparativi per una possibile ripresa di operazioni militari su vasta scala contro l’Iran. A riportare la notizia è Axios, che precisa come il presidente Trump non ha ancora preso una decisione definitiva sulla questione. Fonti statunitensi e israeliane sostengono però che una nuova offensiva potrebbe iniziare prima delle elezioni politiche Israeliane di fine ottobre e di midterm in Usa di novembre.

Il nuovo piano di attacchi – discusso il 2 ottobre scorso a Camp David – prevederebbe di colpire infrastrutture energetiche, siti nucleari e depositi. Trump, intanto, avrebbe chiamato il suo alleato Benjamin Netanyahu per la seconda volta in pochi giorni. Sul fronte diplomatico, invece, è ancora forte stallo tra le parti. I mediatori attendono la risposta di Teheran all’ultima proposta Usa sul programma nucleare.

Secondo quanto riporta l’agenzia di sicurezza marittima Ukmto, una petroliera è stata attaccata al largo delle coste del Qatar e ci sono possibili vittime. Da giorni le navi che transitano nell’area vengono prese di mira da proiettili e droni. Tensioni che hanno portato il traffico nell’area ai minimi storici dagli ultimi due mesi.

Intanto, gli Houthi dello Yemen hanno annunciato di aver colpito il principale aeroporto internazionale di Riad con un missile balistico.

Petrolio: Brent a 103 dollari al barile Il prezzo del greggio Brent, il riferimento europeo, è salito del 2,8% prima dell'apertura delle borse europee, raggiungendo i 103 dollari al barile, sulla scia dei timori di una nuova escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran.Nel frattempo, il prezzo del greggio West Texas Intermediate (Wti), il riferimento statunitense, è aumentato di oltre il 2,5% prima dell'apertura dei mercati europei, toccando quota 90,5 dollari al barile. Kpler, traffico a Hormuz ai minimi da due mesi dopo aumento di attacchi su petroliere Il numero di navi in transito nello Stretto di Hormuz è crollato al livello più basso da oltre due mesi, secondo la società di analisi Kpler. Lo riportano i media internazionali tra cui Al Jazeera. Il calo segue un numero record di attacchi alle petroliere registrato dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. Martedì hanno attraversato lo stretto sette navi adibite al trasporto di materie prime; si tratta del dato più basso dal 23 luglio, come evidenziato dai dati di Kpler. "Il volume di greggio che attraversa lo stretto è calato del 27 per cento rispetto al picco registrato la settimana precedente - durante il conflitto - attestandosi ad almeno 10,1 milioni di barili al giorno", hanno riferito gli analisti di Kpler Emmanuel Belostrino e Yui Torikata. "Si è tornati alla media di settembre, un valore pari al 74% dei livelli pre-conflitto". Mercoledì il numero di navi in transito nello stretto è salito leggermente a 10, rimanendo però ben al di sotto delle oltre 20 unità registrate giornalmente domenica e lunedì. Negli ultimi due giorni, il numero di navi entrate nello stretto ha superato quello delle navi in uscita. Iran e Oman concordano rotte di transito sicuro attraverso Hormuz L'Iran e l'Oman hanno concordato rotte di transito sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz e comunicheranno tali informazioni a un organismo internazionale: lo ha riferito oggi Press TV, citando il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei. Ukmto: "Petroliera attaccata al largo del Qatar, numero imprecisato di vittime" Una petroliera in navigazione al largo della costa settentrionale del Qatar è stata attaccata, provocando un numero imprecisato di vittime. Lo ha riferito l'agenzia britannica per la sicurezza marittima Ukmto. L'attacco è avvenuto mentre l'Iran annunciava la chiusura di una rotta nello stretto di Hormuz utilizzata per aggirare il blocco navale imposto da Teheran. La nave si trovava nel Golfo, a circa 500 km a ovest dello Stretto di Hormuz, quando ha segnalato di essere stata colpita "da diversi proiettili", ha dichiarato l'Autorità britannica per le operazioni marittime (UK Maritime Trade Operations). L'autorità britannica non ha specificato la provenienza della nave. Houthi: "Lanciato missile contro l'aeroporto di Riad" Gli Houthi dello Yemen hanno annunciato di aver attaccato l'aeroporto internazionale King Khalid, nella capitale saudita Riad, con un missile balistico. La dichiarazione giunge a distanza di poche ore dall'annuncio dell'Arabia Saudita secondo cui un precedente attacco avvenuto nella notte fra il 6 e il 7 ottobre contro lo stesso aeroporto avrebbe causato la morte di una persona. Nelle ultime ore, la coalizione internazionale contro gli Houthi, guidata proprio da Riad, aveva eseguito una serie di attacchi contro i ribelli filoiraniani

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