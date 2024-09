Il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani ha affermato che porre fine alla guerra a Gaza è una priorità e ha chiesto ai paesi di agire su quella che ha definito la "palese mancanza di rispetto" da parte di Israele per il diritto internazionale nei territori palestinesi occupati. "Gli Stati non devono - non possono - accettare un palese disprezzo per il diritto internazionale, comprese le decisioni vincolanti del Consiglio di sicurezza (ONU) e gli ordini della Corte internazionale di giustizia (ICJ), né in questa né in nessun'altra situazione", ha affermato l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, in un discorso all'apertura del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra. Ha citato un parere rilasciato dalla corte suprema delle Nazioni Unite a luglio che ha definito l'occupazione israeliana illegale e ha affermato che questa situazione deve essere "affrontata in modo completo". Israele ha respinto il parere e ha affermato che un accordo politico può essere raggiunto solo attraverso negoziati.