C’è grande attesa per la doppia visita a Kiev del segretario di Stato Usa Anthony Blinken e del suo omologo britannico, David Lammy. Secondo numerose indiscrezioni, il viaggio sarà l’occasione per annunciare il via libera all’utilizzo di missili a lungo raggio contro obiettivi in Russia, una richiesta che Kiev fa da mesi ai suoi alleati e a cui, fino ad oggi, la Casa Bianca si è sempre opposta.

Secondo gli ucraini, l’autorizzazione a colpire in profondità il territorio russo permetterà loro di colpire le basi aeree da cui partono i bombardieri russi che attaccano con sempre più frequenza le città ucraine. L’amministrazione Biden, però, dubita che questa autorizzazione possa inluenzare il conflitto in modo significativo e teme un’escalation da parte della Russia.

Blinken e Lammy sono arrivati a Kiev nel primo pomeriggio, accompagnati dall’ambasciatore ucraino nel Regno Unito, l’ex comandante in capo delle forze armate ucraine, Valery Zaluzhny. Per gli ucraini, diversi segnali indicano che questa non sarà una visita come le altre. Prima di partire per Kiev, Blinken aveva detto che la Casa Bianca non ha escluso «un cambio di politiche». Un “cambio” che potrebbe essere collegato alla conferma, fornita sempre da Blinken, della consegna di missilisti balistici alla Russia da parte dell’Iran, arrivata dopo settimane di rapporti contradditori e smentite da parte di Mosca e Teheran. Missili che però non sono ancora stati usati in Ucraina, ha detto oggi il presidente Volodymyr Zelensky.

Anche dal Congresso Usa sono arrivate voci che confermano l’imminente modifica delle politiche Usa. Secondo il presidente della commissione Affari esteri della camera degli Stati Uniti, Michael McCaul, che dice di averne parlato con il presidente Biden, lo scopo del viaggio è proprio «dire agli ucraini che saranno autorizzati».

Questi sviluppi diplomatici potrebbero avere un risvolto complicato anche per il governo italiano, che di recente ha fornito all’Ucraina un numero sconosciuto di missili a lungo raggio Storm Shadow, in grado di colpire la Russia, ma il cui uso è stato vincolato al territorio ucraino (quindi Crimea e Donbass occupati). Fino ad ora il governo Meloni è rimasto fermo sul divieto di usare armi italiane in territorio russo, con numerose dichiarazioni da parte della presidente del Consiglio e del suo ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Nella coalizione di governo, la Lega è particolarmente contraria a un cambio di politica. Ma se la svolta di Biden dovesse essere confermata, per l’esecutivo Meloni potrebbe diventare complicato mantenere le attuali regole di ingaggio.

Le implicazioni

Molti a Kiev, però, restano prudenti e dicono che non bisogna dare nulla per scontato fino a che non ci sarà una parola definitiva da parte della Casa Bianca. Negli Stati Uniti, infatti, sono ancora in molti ad avere dubbi. Pentagono e intelligence Usa hanno recentemente affermato che la Russia ha spostato oltre il 90 per cento dei suoi aerei impegnati in Ucraina in basi che si trovano oltre la gittata dei missili Atacms e Storm Shadow forniti a Kiev, che possono colpire fino a 300 chilometri di distanza.

Una valutazione su cui concordano anche fonti ucraine, come gli analisti del principale portale sulla difesa del paese, Defense express, secondo cui «gli Atacms non potranno raggiungere le basi dei bombardieri russi», anche l’autorizzazione all’uso di missili in profondità sul territorio russo rimane importante per il paese poiché «permetterà di fornire una rapida risposta alle manovre russe, colpendo i concentramenti di truppe, specialmente quelli che si stanno accumulando nei pressi delle regioni settentrionali dell’Ucraina».

Kursk

L’autorizzazione non potrebbe arrivare in un momento migliore per gli ucraini, che al fronte si trovano in una situazione militare sempre più difficile. La pressione russa sul fronte del Donbass si sta facendo sempre più intensa e la strategica città di Pokrovsk rischia di cadere o comunque di essere neutralizzata come snodo logistico fondamentale per gli ucraini schierati nella regione.

Nelle ultime 24 ore, però, nuovi problemi sono iniziati sul fronte di Kursk, dove un mese fa gli ucraini hanno lanciato un’offensiva a sorpresa, riuscendo a occupare oltre mille chilometri quadrati di territorio russo e catturando numerosi prigionieri. I russi infatti avrebbero lanciato il primo serio contrattacco nella regione, hanno scritto diversi blogger ucraini e russi e il sito vicino al ministero della Difesa ucraino Deep State. «La situazione sul fianco sinistro del settore di Kursk è peggiorata – hanno scritto questa mattina gli autori del sito –. I russi hanno iniziato operazioni di attacco superando il fiume Seim e attraversando altri corsi d’acqua minori».

Secondo gli ucraini, il permesso di usare Atacms e altri missili in territorio russo potrebbe aiutare la resistenza delle truppe presenti a Kursk, poiché consentirebbe agli ucraini di colpire le retrovie delle forze del Cremlino impegnate nel contrattacco.

Erdoğan e la Crimea

Nell’attesa del via libera di Washington, Kiev ottiene un’altra, inaspettata, vittoria diplomatica. Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, che fino ad oggi aveva mantenuto un atteggiamento neutrale sul conflitto, ha detto che il ritorno della Crimea sotto la sovranità ucraina è un «requisito della legge internazionale» e che il suo paese «rimane determinato a sostenere l’integrità territoriale, l’indipendenza e la sovranità dell’Ucraina».

Si tratta di una delle dichiarazioni più nette fatte da Erdoğan sulla questione ucraina, spia di una probabile crescente insofferenza di Ankara nei confronti della prosecuzione del conflitto e dell’atteggiamento di Mosca, che negli ultimi mesi ha fatto richieste sempre più alte in termine territoriali in cambio del suo via libera a colloqui di pace.

