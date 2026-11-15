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L'Unione europea vuole saltare su «l’ultimo vagone del treno» dei negoziati per una soluzione del conflitto in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, parlando all’emittente Rossija 1.

A suo avviso, «probabilmente si stanno rendendo conto che il treno sta partendo e vogliono provare a saltare sul predellino dell’ultimo vagone».

Lavrov ha aggiunto che le dichiarazioni da parte europea «continuano a confermare una mancanza di comprensione riguardo al ruolo che potrebbe essere loro attribuito» nei negoziati. Il ministro è tornato a parlare dopo che una delegazione di funzionari europei ha assistito in maniera indiretta ai negoziati trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti che si sono tenuti ad Abu Dhabi.

E proprio sulle trattative, Lavrov ha specificato che la «linea russa sarà strutturata in modo da raggiungere gli obiettivi dell'operazione militare speciale». L’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina avviata oltre quattro anni fa, «che sono stati formulati dal presidente» Vladimir Putin «nel giugno 2024 e non sono mai cambiati da allora».

Le parole di Tajani

Riguardo le trattative, ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che gli Stati Uniti hanno proposto a Kiev l’entrata nella Nato in cambio della cessione dei territori del Donbass. Zelensky ha risposto che saranno i cittadini ucraini a decidere sulla proposta. Sul caso è intervenuto il ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Credo che sulle questioni territoriali ucraine gli unici a decidere devono essere gli ucraini. Solo Zelensky può decidere le eventuali cessioni, se vogliono farne. Per quanto riguarda la Nato, non abbiamo nulla contro il fatto che Kiev possa farne parte», ha detto.

Quella di Zelensky, ha aggiunto Tajani, «è una posizione attendista, penso che si possano fare passi avanti ma dobbiamo capire cosa voglia fare Putin, se ad esempio voglia proseguire la guerra in inverno. Noi faremo parte del quintetto europeo che lavorerà per la pace, sapendo bene che non si possono prendere decisioni senza Kiev, ma mi pare che Zelensky sia dell'idea di andare avanti nelle trattative, non aver detto subito no è un segno positivo».

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