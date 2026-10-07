Gli attacchi sono aumentati dopo la notizia dell’aumento delle esportazioni petrolifere da Hormuz, facendo rialzare nuovamente i prezzi del petrolio

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L’Oman ha annunciato di aver soccorso nelle ultime ore l’equipaggio di una nave attaccata nei pressi dello Stretto di Hormuz. Si tratta del secondo attacco in poco tempo dopo che nella giornata del 6 ottobre un’altra nave, battente bandiera indiana, è stata colpita nel passaggio marittimo. Gli attacchi si sono intensificati pochi giorni dopo la pubblicazione della notizia dell’aumento delle esportazioni petrolifere da Hormuz, facendo rialzare nuovamente i prezzi del petrolio.

Prosegue lo scontro armato tra gli Houthi e l’esercito saudita. Il gruppo sciita filo iraniano ha annunciato di aver lanciato un missile balistico contro l’aeroporto di Riad e di aver colpito anche l’area dell’aeroporto di Aden, dove ha sede il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale e con cui gli Houthi sono in aperto conflitto.

Turki al-Maliki, portavoce saudita della coalizione anti Houthi, ha fatto sapere che il missile è stato intercettato e che la piattaforma di lancio sarebbe anche stata distrutta.

Petrolio: Brent torna a salire sopra i 101 dollari al barile Torna a salire il prezzo del greggio dopo i nuovi attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita, e quelli nello Stretto di Hormuz a danno di mercantili e petroliere. Il future sul Brent sale dello 0,63 per cento a 101,20 dollari al barile e il Wti dello 0,56 per cento a 89,94 dollari. In un'intervista a Reuters, il vice presidente degli Stati Uniti JD Vance ha detto che Teheran ha colpito alcune navi, ma non abbastanza da fermare il flusso di petrolio e gas. Attaccata un'altra nave nello Stretto Hormuz: evacuato l'equipaggio L’aeronautica militare dell’Oman ha evacuato 10 membri dell’equipaggio di una petroliera battente bandiera di Panama a seguito di un attacco nello Stretto di Hormuz. Lo riferisce il ministero della Difesa dell’Oman, citato da Al Jazeera. Il ministero ha comunicato che la petroliera On Peace è stata colpita martedì 9 miglia nautiche (circa 17 km) al largo della città portuale omanita di Limah che l’attacco ha provocato un incendio a bordo della nave. "I membri dell’equipaggio sono stati trasportati all’ospedale di Khasab, nel governatorato di Musandam, dove hanno ricevuto cure mediche", ha dichiarato il ministero in un post su X Houthi: "Abbiamo preso di mira l'aeroporto di Riad e l'area di Aden" Gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver preso di mira l'aeroporto di Riad, dopo che l'Arabia Saudita ha riferito di aver intercettato un missile a nord della capitale. "Le nostre forze armate hanno colpito l'aeroporto King Khalid di Riad con un missile balistico", ha affermato il portavoce militare del movimento, Yahya Saree, segnalando inoltre un attacco nello Yemen contro l'area circostante l'aeroporto di Aden, sede del governo riconosciuto a livello internazionale. Teheran: "Supportiamo l'integrità e la sovranità nazionale del Libano" "La posizione di principio dell'Iran conferma il sostegno all'integrità territoriale e alla sovranità nazionale del Libano". Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi durante un incontro con Jean Arnault, Coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il Libano, in visita nel Paese. Secondo l'agenzia Tasnim, Araghchi ha inoltre sollecitato un "intensificarsi degli sforzi e delle iniziative dell'Onu per porre fine all'aggressione e all'occupazione da parte del regime sionista in Libano" e ha espresso la disponibilità dell'Iran a collaborare con le Nazioni Unite e i Paesi della regione per favorire la stabilità e la sicurezza nel Paese.

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