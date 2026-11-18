I Pasdaran hanno colpito con alcuni droni i sistemi di difesa Patriot e le piattaforme di lancio di missili e velivoli senza pilota statunitensi nella base aerea di Ali Al-Salem.Secondo l’agenzia iraniana Fars, nell’attacco sarebbero sarebbero rimasti feriti diversi militari Usa

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Da Manila, il segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato di non essere preoccupato per le indiscrezioni della Cnn, secondo cui l'intelligence Usa avrebbe individuato un piano iraniano per colpire gli Usa con una “bomba sporca” capace di disperdere materiale radioattivo. L’Iran, da parte sua, ha respinto le accuse, denunciando una «campagna di disinformazione» per giustificare nuove operazioni militari nel paese.

Intanto la tensione torna a salire nel Golfo. I Pasdaran hanno colpito con alcuni droni i sistemi di difesa Patriot e le piattaforme di lancio di missili e velivoli senza pilota statunitensi nella base aerea di Ali Al-Salem, in Kuwait. Attacchi anche in Bahrein, dove le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato un’operazione contro un radar americano nella base di Sheikh Isa. Secondo l’agenzia iraniana Fars, nell’attacco sarebbero sarebbero rimasti feriti diversi militari Usa. L’allerta si estende anche all’Arabia Saudita: la coalizione guidata da Riad ha annunciato di aver intercettato un missile da crociera lanciato dagli Houthi verso la capitale.

Sul fronte diplomatico, Teheran mette in guardia contro eventuali attacchi alle dighe iraniane, definendoli crimini di guerra, e ribadisce il proprio diritto all'autodifesa.

Attaccata nave a Hormuz, membro equipaggio disperso La divisione logistica del colosso petrolifero Adnoc ha annunciato che una delle sue navi è stata attaccata il giorno prima nello Stretto di Hormuz, al centro del conflitto tra Stati Uniti e Iran. "Un membro dell'equipaggio risulta ancora disperso, mentre proseguono le operazioni di ricerca e salvataggio", ha dichiarato Adnoc Logistics & Services, aggiungendo che gli altri membri dell'equipaggio – 11 dei quali rimasti feriti – sono stati evacuati. Kuwait: "Gli attacchi di Teheran minacciano la stabilità della regione" Il Kuwait ha condannato come "pericolosa escalation" l'attacco con droni iraniani nel suo territorio, denunciando "ripetuti e criminali attacchi iraniani". Il ministero degli Esteri ha dichiarato in un comunicato pubblicato su X che "il protrarsi di questi attacchi costituisce una pericolosa escalation che minaccia la sicurezza e la stabilità della regione e mina gli sforzi diplomatici volti alla de-escalation". Teheran: "Accuse su bomba sporca servono a giustificare nuovi attacchi" La Missione iraniana presso le Nazioni Unite ha respinto come "prive di fondamento" l'articolo del New York Times sulla vicinanza delle dighe iraniane ai centri missilistici del Paese, così come le affermazioni della CNN sul presunto complotto iraniano per utilizzare una bomba sporca contro Washington. "Le accuse assurde e inventate fanno parte di una calcolata campagna di disinformazione e falsità, concepita per creare pretesti per ulteriori aggressioni e crimini di guerra", ha affermato la missione in una dichiarazione odierna, citata dall'Irna. "Qualsiasi attacco deliberato costituisce una grave violazione del diritto internazionale umanitario e coloro che ordinano, pianificano, autorizzano o eseguono tali attacchi devono essere chiamati a risponderne", prosegue la nota, avvertendo: "L'Iran eserciterà con fermezza il suo diritto intrinseco all'autodifesa". Iran: "Attaccati siti lancio missili Usa in Kuwait" L'esercito iraniano ha dichiarato che i suoi droni hanno preso di mira equipaggiamenti militari statunitensi come i sistemi missilistici Patriot in una base in Kuwait. "Questa mattina presto - stando a un comunicato trasmesso dalla televisione di Stato, Irib -, droni da combattimento e kamikaze appartenenti all'Esercito della Repubblica Islamica d'Iran hanno preso di mira sistemi di difesa aerea Patriot e piattaforme di lancio di droni e missili appartenenti all'esercito terroristico statunitense presso la base aerea di Ali Al-Salem in Kuwait".

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