L'Iran ha inviato agli Stati Uniti una proposta sul nucleare tramite il Qatar; tale proposta sarà discussa solo dopo che Washington avrà soddisfatto le sette richieste avanzate da Teheran: è quanto scrive Reuters sul suo sito, citando un alto funzionario iraniano. Il funzionario, che ha parlato a condizione di rimanere anonimo, ha riferito che gli Stati Uniti stanno esaminando la proposta, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Mohsen Rezaei, responsabile della Sicurezza dell'Iran, aveva dichiarato in precedenza durante una visita in Russia: "Sul fronte diplomatico, abbiamo comunicato agli americani sette condizioni. Finché non soddisferanno queste sette richieste, non riapriremo lo Stretto di Hormuz né avvieremo alcun negoziato". Tra le condizioni poste dall'Iran figurano la revoca delle sanzioni statunitensi, lo sblocco dei beni iraniani congelati e il pagamento di riparazioni di guerra. Washington, dal canto suo, ha ribadito che le questioni legate al nucleare devono essere parte integrante di qualsiasi negoziato iniziale.