Il presidente Usa ha anche affermato che non ha intenzione di inviare truppe sul terreno. Il rapporto con Netanyahu? «Non mi fido di nessuno», ha detto nell’intervista

false false

«La madre di tutte le bombe non è nucleare. Non userei il nucleare» in Iran. A dirlo è Donald Trump in un’intervista rilasciata a Newsmax rispondendo alle notizie di stampa secondo cui il presidente Usa starebbe pensando di utilizzare «la madre di tutte le bombe» nella sua guerra contro il regime di Teheran.

Il tycoon ha anche affermato che non ha intenzione di inviare truppe via terra, per il momento. Il Pentagono sta lavorando a diversi piani per riprendere il conflitto, con le trattative diplomatiche che proseguono anche se senza ottenere alcun tipo di risultato. Secondo quanto riferito dallo stesso Trump, l’attacco potrebbe avvenire dopo le elezioni di midterm di inizio novembre.

Il presidente Usa è intervenuto anche sul suo rapporto con Benjamin Netanyahu: «Ho avuto un ottimo rapporto, abbiamo ottenuto buoni risultati insieme», ha detto. Quando il conduttore Rob Finnerty gli ha chiesto direttamente se si fidasse di Netanyahu, Trump ha risposto: «A dire il vero, non mi fido di nessuno». «Io non mi fido di nessuno -, ha ribadito Trump -, nel mondo della politica, non mi fido di nessuno».

Petrolio, prezzi in leggero calo ma Brent a 105 dollari (-0,7 per cento) Prezzi del petrolio in leggero calo questa mattina, mentre gli investitori valutavano i rischi legati al Medio Oriente e le possibili misure statunitensi volte ad allentare le restrizioni sulla "flotta ombra" mondiale di petroliere. Il Brent con consegna a dicembre scende dello 0,68 per cento a 105 dollari mentre il Wti con consegna a novembre scende dello 0,69% a 97,29 al barile. Pechino chiede accesso umanitario a Gaza e stop agli insediamenti La Cina chiede la piena apertura degli accessi alla Striscia di Gaza per consentire l'ingresso degli aiuti umanitari e sollecita Israele a fermare e revocare la creazione forzata di insediamenti in Cisgiordania. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi incontrando il presidente israeliano Isaac Herzog a Baku, a margine del vertice della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica). Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri cinese, Wang ha definito la soluzione dei due Stati la via corretta per risolvere la questione palestinese, sottolineando che circa due milioni di civili a Gaza non possono continuare a vivere in condizioni di estrema precarietà e che la crisi umanitaria non deve aggravarsi ulteriormente. Il capo della diplomazia cinese ha ribadito che la promozione della pace e della riconciliazione regionale costituisce un pilastro della politica di Pechino in Medio Oriente, invitando le parti a tornare al dialogo e a cercare una soluzione politica dei conflitti. Usa-Israele, Trump: Netanyahu? Io non mi fido di nessuno Con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu "ho avuto un ottimo rapporto, abbiamo ottenuto buoni risultati insieme". Lo ha affermato ieri sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista al canale via cavo di informazione Newsmax.

© Riproduzione riservata