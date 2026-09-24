«Ho esortato l’Iran a riprendere la cooperazione con l'Aiea. L’Ue è pronta a sostenere tutti gli sforzi diplomatici in corso», ha scritto su X il presidente del Consiglio europeo

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«Lo Stretto di Hormuz deve riaprire. Nel Golfo bisogna rilanciare il dialogo e chiedere all'Iran di abbandonare ogni minaccia nucleare e ogni politica aggressiva verso gli altri Paesi della regione». Queste le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani all’81esima Assemblea Generale dell'Onu. «Devono cessare gli attacchi alla navigazione nel mar Rosso, così come devono finire nel mar Nero gli sconsiderati attacchi russi all'esportazione del grano ucraino verso l'Africa», ha aggiunto il ministro degli Esteri.

A margine dell’Assemblea Onu, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha avuto un colloquio con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. «Ho sottolineato che il dialogo è l’unica via per risolvere i conflitti e garantire una pace duratura nella regione», ha scritto su X Costa. «Ho esortato l’Iran a riprendere la cooperazione con l'Aiea. L’Ue è pronta a sostenere tutti gli sforzi diplomatici in corso», ha aggiunto.

Intanto, secondo un’inchiesta del Wall Street Journal, la Cina avrebbe fornito a Teheran 1.300 spedizioni aeree contenenti componenti per droni e missili.

Calano i prezzi del petrolio dopo il rialzo di ieri Oggi, nelle prime fasi delle contrattazioni asiatiche, i prezzi del petrolio sono leggermente scesi dopo il rialzo di circa il 4% nella seduta di ieri. Il Brent è in calo di 79 centesimi (ovvero dello 0,77%) a 102,29 dollari al barile, mentre i futures sul West Texas Intermediate hanno ceduto 76 centesimi (lo 0,7%), scendendo a 91,46 dollari al barile Wsj: Cina ha inviato a Iran 1.300 carichi di componenti per droni e missili Quest'anno, fino alla fine di giugno, la Cina ha inviato in Iran circa 1.300 spedizioni aeree contenenti componenti per droni e missili; lo riferisce il Wall Street Journal citando dati doganali. Secondo il quotidiano, una di queste spedizioni è arrivata lo stesso giorno in cui, ad aprile, Stati Uniti e Iran hanno concordato un cessate il fuoco nel conflitto iniziato a febbraio. Sempre secondo il Journal, un'altra spedizione effettuata due giorni dopo trasportava componenti per droni per un valore superiore a 6 milioni di dollari. Ciò fa seguito a quello che il Journal definisce un forte aumento dei voli cargo dalla Cina all'Iran nel corso dell'anno, un fenomeno ritenuto fondamentale per sostenere i programmi di armamento iraniani a fronte delle pesanti sanzioni statunitensi. I funzionari iraniani non hanno risposto alla richiesta di commento del Journal. Sanchez all'Onu: "Netanyahu continua a perpetrare genocidio a Gaza" Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha criticato duramente Israele nel suo discorso di questa notte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ricordando l'embargo sulle armi imposto da Madrid a Gerusalemme e affermando che il suo governo "condanna senza riserve il genocidio che Netanyahu continua a perpetrare a Gaza". Sanchez ha anche condannato le "guerre di aggressione" in Ucraina, Libano e Iran. Costa vede Pezeshkian: "Dialogo unica via, Ue sostiene sforzi diplomatici" "Ho avuto un colloquio franco e approfondito con il presidente dell'Iran Pezeshkian. Ho sottolineato che il dialogo è l'unica via per risolvere i conflitti e garantire una pace duratura nella regione". Così su X il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. "Ho chiesto la fine degli attacchi iraniani contro i paesi vicini e il pieno ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz - aggiunge - Ho esortato l'Iran a riprendere la cooperazione con l'Aiea. L'Ue è pronta a sostenere tutti gli sforzi diplomatici in corso".

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