Due petroliere e un rimorchiatore hanno preso fuoco dopo aver urtato mine navali, secondo quanto riferito dalle Guardie Rivoluzionarie iraniane. Teheran sostiene che le imbarcazioni abbiano tentato di attraversare rotte non autorizzate e accusa Washington di incoraggiare le violazioni dei passaggi minati
Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, mentre Donald Trump valuta le prossime mosse dopo la sconfitta repubblicana alle elezioni di metà mandato. Secondo Axios, alla Casa Bianca regna l'incertezza sulla strategia da adottare nei confronti di Teheran: sul tavolo ci sono tre opzioni, nuovi attacchi militari, un ritorno ai negoziati oppure il mantenimento della pressione economica attraverso sanzioni e blocco navale. Quest'ultima strada sarebbe sostenuta, tra gli altri, dal direttore della Cia John Ratcliffe e dal segretario al Tesoro Scott Bessent.
Intanto, nello Stretto di Hormuz, due petroliere e un rimorchiatore hanno preso fuoco dopo aver urtato mine navali, secondo quanto riferito dalle Guardie Rivoluzionarie iraniane. Teheran sostiene che le imbarcazioni abbiano tentato di attraversare rotte non autorizzate e accusa Washington di incoraggiare le violazioni dei passaggi minati.
Gli Stati Uniti hanno inoltre annunciato nuove sanzioni contro due persone e un'entità con sede in Bielorussia, Russia e Nigeria, accusate di aver favorito i tentativi iraniani di procurarsi sistemi missilistici antiaerei portatili.
PUNTI CHIAVE
08:09
Petrolio: prosegue calo dei prezzi, Brent a 94 dollari e Wti a 87. Scende anche il gas
Hegseth rischia impeachment: voto già la prossima settimana
La Camera dei rappresentanti americana potrebbe votare già la prossima settimana una proposta di impeachment contro il segretario alla Guerra Pete Hegseth, finito nel mirino di una parte dello stesso Partito repubblicano dopo la pesante sconfitta alle elezioni di metà mandato. Lo riferisce la Cnn, citando fonti repubblicane secondo le quali l'iniziativa potrebbe ottenere i voti necessari per essere approvata. Il deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie ha dichiarato alla Cnn di voler promuovere il voto sull'impeachment alla ripresa dei lavori del Congresso, prevista per la prossima settimana. Diverse fonti interne al Partito repubblicano hanno riferito all'emittente di ritenere possibile l'approvazione della proposta. Al centro delle contestazioni c'è soprattutto la gestione della guerra contro l'Iran. Alcuni esponenti repubblicani accusano Hegseth di aver convinto il presidente Donald Trump ad avviare le operazioni militari contro Teheran, senza che gli attacchi abbiano prodotto i risultati attesi.
Petrolio: prosegue calo dei prezzi, Brent a 94 dollari e Wti a 87. Scende anche il gas
Prosegue la discesa dei prezzi del petrolio con il Brent viaggia a 94 dollari al barile (-0,66%) e il Wti a 87,06 dollari (-1,2%). In sensibile calo anche il gas che cede quasi il 7% (-6,94%) portandosi a 88,08 euro la Megawattora. Gli investitori scommettono che la vittoria dei Democratici alle elezioni di midterm negli Stati Uniti possa accelerare gli sforzi per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Lo stesso vice presidente americano, JD Vance, ha dichiarato che la frustrazione degli elettori per la guerra e per il rapporto tra Stati Uniti e Israele ha segnato la sconfitta dei Repubblicani alle elezioni. Il leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha promesso di porre fine al conflitto, ormai entrato nel suo nono mese.
Iran: 2 petroliere e 1 rimorchiatore a fuoco in Stretto Hormuz
Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Irgc) dell'Iran ha reso noto che due petroliere e un rimorchiatore hanno preso fuoco nello Stretto di Hormuz dopo aver tentato di percorrere una "rotta non autorizzata". Nel frattempo, le unità iraniane di guerra elettronica hanno intercettato e catturato intatti due droni statunitensi di tipo Lucas. Lo riporta Al Jazeera. In una dichiarazione riportata dall'agenzia di stampa iraniana Fars, l'Irgc ha riferito che, la scorsa notte, una grande petroliera ha urtato una mina e ha preso fuoco mentre transitava nel passaggio meridionale dello stretto.- riferisce Al Jazeera - Una seconda superpetroliera ha preso fuoco mentre usciva dal settore orientale del canale, e un rimorchiatore, intervenuto per domare le fiamme, è stato a sua volta avvolto dal fuoco. L'Irgc ha aggiunto che le proprie unità di guerra elettronica navale hanno assunto il controllo di due droni statunitensi Lucas, costringendoli ad atterrare in sicurezza per poi sequestrarli intatti.
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