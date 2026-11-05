Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Irgc) dell'Iran ha reso noto che due petroliere e un rimorchiatore hanno preso fuoco nello Stretto di Hormuz dopo aver tentato di percorrere una "rotta non autorizzata". Nel frattempo, le unità iraniane di guerra elettronica hanno intercettato e catturato intatti due droni statunitensi di tipo Lucas. Lo riporta Al Jazeera. In una dichiarazione riportata dall'agenzia di stampa iraniana Fars, l'Irgc ha riferito che, la scorsa notte, una grande petroliera ha urtato una mina e ha preso fuoco mentre transitava nel passaggio meridionale dello stretto.- riferisce Al Jazeera - Una seconda superpetroliera ha preso fuoco mentre usciva dal settore orientale del canale, e un rimorchiatore, intervenuto per domare le fiamme, è stato a sua volta avvolto dal fuoco. L'Irgc ha aggiunto che le proprie unità di guerra elettronica navale hanno assunto il controllo di due droni statunitensi Lucas, costringendoli ad atterrare in sicurezza per poi sequestrarli intatti.