Un cessate il fuoco di tre giorni era stato deciso ieri in occasione della fine del Ramadan, ma dopo la sua violazione i paesi stranieri si preparano ad evacuare le missioni diplomatiche in vista di un’escalation militare

Nella serata di ieri l’esercito sudanese e le forze paramilitari di supporto rapido Rsf, milizie anti governative, si erano accordate per rispettare una tregua di tre giorni così da permettere ai cittadini di celebrare l’ Eid El Fitr, che segnala la fine del Ramadan. Tuttavia, dopo una notte più tranquilla sono ricominciati i combattimenti a Khartoum.

Le ambasciate si preparano ad evacuare

In previsione di un’escalation militare, Stati uniti, Cina, Gran Bretagna e Francia si stanno coordinando con l’esercito sudanese per evacuare in sicurezza i membri delle loro missioni diplomatiche.

Anche il governo canadese precisa che a causa dei combattimenti l’ambasciata a Khartoum ha sospeso le operazioni in presenza e aggiunge di aver dispiegato membri delle forze d’intervento di emergenza nel vicino stato Gibuti. Ma il ministro degli Esteri canadese, Melanie Joly, afferma anche di non avere mezzi per evacuare i 1500 cittadini canadesi residenti in Sudan.

L’omologo italiano, Antonio Tajani, conferma invece che «l’Ambasciata italiana rimane operativa ed è in costante contatto con tutti gli italiani, mentre il governo lavora per garantire l’incolumità dei cittadini italiani in Sudan»

Ucciso membro dell’Onu

Le preoccupazioni dei paesi diventano ancora più rilevanti dopo la notizia dell’ uccisione di un membro dello staff dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), facente parte dell’ Onu, dopo che ieri sera il suo veicolo è stato coinvolto in un fuoco incrociato a sud di El Obeid'.

