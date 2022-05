Gli stati membri dell’Unione europea non sono riusciti a trovare un accordo per approvare il sesto pacchetto di sanzioni che includerebbe anche un embargo totale e graduale dal petrolio russo. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, invia altre armi per un valore di oltre cento milioni

Abbiamo superato i 70 giorni di guerra in Ucraina. Domani segue tutte le ultime notizie con una diretta costantemente aggiornata.

Cosa c’è da sapere:

All’interno dell’Unione europea gli stati membri non sono riusciti a trovare un accordo sui tempi per introdurre un embargo totale nei confronti del petrolio russo. Ungheria e Slovacchia sono i paesi che chiedono più tempo. Atteso un nuovo vertice in questo settimana per approvare il nuovo pacchetto di sanzioni entro lunedì.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto che lunedì firmerà una nuova misura per accelerare l’invio di armi verso l’esercito ucraini. Inoltre, ha annunciato anche lo stanziamento di 150 milioni di dollari in più per inviare un nuovo carico di armi a Kiev.

Nella notte l’esercito ucraino ha respinto otto attacchi russi e hanno abbattuto almeno 14 droni. Inoltre sono stati distrutti anche tre carri armati russi, oltre a otto sistemi di artiglieria, sette veicoli corazzati da combattimento, tre unità di equipaggiamento speciale e un veicolo.

Secondo la procura generale ucraina sono 223 i bambini morti e più di 410 quelli feriti dall’inizio della guerra scoppiata lo scorso 24 febbraio.

12.09 – Verso il 9 maggio

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, teme che la Russia stia preparando una vasta offensiva per il prossimo lunedì 9 maggio maggio, giorno in cui a Mosca si celebra l'anniversario della vittoria sulla Germania nazista.

«Non so cosa faranno i russi ma spero che non annuncino una ulteriore escalation del conflitto» per il prossimo 9 maggio ha detto l’Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, in un'intervista a Mediaset. «Credo che non ci siano soluzioni pronte, la guerra continuerà, Putin lo ha detto. In Europa lo stesso giorno risponderemo con la Conferenza sul Futuro dell'Europa che è molto importante», ha aggiunto.

11.55 – Esplosioni in Transnistria

Secondo le autorità della Transnistria, regione separatista filorussa in Moldavia, sono state quattro le esplosioni che hanno colpito una zona vicino al villaggio di Varancau. Almeno due droni, hanno precisato le autorità, hanno sorvolato una unità militare nel villaggio. Si tratta di altri attacchi dopo che nel mese scorso è stato attaccato il ministero per la Sicurezza statale dell'autoproclamata capitale della Transnistria, Tiraspol.

11.09 – La mediazione per evacuare i civili

«Stiamo lavorando anche sulle opzioni diplomatiche per salvare i nostri militari che rimangono ancora ad Azovstal. Sono coinvolti mediatori influenti. Stati influenti», ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’obiettivo è liberare anche i militari dopo i civili che sono in corso di evacuazione in queste ore.

Oggi sono cinquanta le persone che sono state evacuate oggi dall’Azovstal. Il numero di civili evacuati dal territorio dell'impianto metallurgico ha raggiunto 176 persone tra ieri e oggi.

10.42 – Ufficiale la vendita del Chelsea

Con un comunicato il club inglese ha annunciato la cessione a un consorzio guidato dall’americano Tedd Boehly per una cifra parti a 4.25 miliardi di sterline, ovvero 5 miliardi di euro. L’accordo deve però ancora passare per l’approvazione della Premier League e del governo britannico.

Con l’inizio dell’invasione in Ucraina, le sanzioni occidentali nei confronti della Russia avevano colpito anche l’oligarca Roman Abramovich che aveva deciso di mettere in vendita il club, i cui beni e asset erano stati congelati. I proventi saranno devoluti in beneficenza, come confermato dall’oligarca Abramovich.

10.10 – Nella regione di Kharkiv, in Ucraina meridionale, sono state distrutte in raid aerei armi ed equipaggiamenti consegnati alle truppe di Kiev da Usa ed Europa: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo. Tuttavia, non ci sono ancora conferme da parte degli alleati.

09.15 – Le evacuazioni dall’acciaieria Azovstal

Nella giornata di ieri è iniziata la terza operazione di salvataggio, coordinata dalle Nazioni unite e dalla Croce rossa internazioanle, per evacuare i civili rifugiati dentro l’acciaieria Azovstal di Mariupol. L’esercito ucraino e quello russo hanno raggiunto la tregua per un cessate il fuoco dopo che in mezzo alla settimana l’impianto industriale è stato colpito con missili e artiglieria pesante da parte delle forze di Mosca.

© Riproduzione riservata