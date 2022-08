Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è arrivato a Leopoli, in Ucraina, dove incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il Segretario generale delle Nazioni unite Antonio Guterres.

Un summit per sciogliere le tensioni militari nei dintorni della centrale nucleare di Zaporizhzhia nell’est dell’Ucraina che è controllata dall’esercito russo e arrivare a un cessate il fuoco per evitare un disastro che coinvolgerebbe l’intera Europa. Le Nazioni unite spingono per l’ispezione dei funzionari dell’Aiea (Agenzia internazionale per l’energia atomica), ma senza una tregua nell’area la missione non è possibile.

Tuttavia, a Leopoli, Erdogan, Guterres e Zelensky faranno soprattutto un punto sull’andamento dell’accorso sul grano, firmato in Turchia un mese fa. L’obiettivo è accelerare le consegne del grano stipato nei silos presenti nei porti ucraini.

Si punta a far uscire dal paese tre milioni di tonnellate di grano nel mese di settembre e quattro a ottobre. Da quando è salpata la prima nave lo scorso 1º agosto sono state esportate fuori dall’Ucraina circa 600 tonnellate di grano e farine, ancora troppo poche dato che nessuna nave è ancora arrivata in Africa. La prima, la Brave Commander è attualmente in rotta verso Djibouti con un carico di 23.300 tonnellate di grano destinato all'Etiopia, uno dei paesi più colpiti dalla crisi alimentare.

I prossimi passi

Dopo l’incontro trilaterale Guterres visiterà nella giornata di venerdì il porto di Odessa uno deli hub da dove partono le navi, mentre sabato sarà insieme a Erdogan a Istanbul.

I due si recheranno al Centro di coordinamento congiunto che si occupa di garantire la sicurezza delle rotte alimentare e di effettuare le ispezione delle navi in entrata e in uscita dai porti ucraini, un punto chiave e di garanzia per Mosca. Il Cremlino teme che le imbarcazioni possano trasportare armi verso l’Ucraina.

Incontro Putin-Zelensky

Secondo i media turchi, il presidente Erdogan sta lavorando a un incontro tra Zelensky e Putin, e ne parlerà anche con il presidente ucraino durante la sua visita. Nell’ultimo mese Erdogan e Putin si sono incontrato per ben due volte. Lo scorso 19 luglio a Teheran e il 5 agosto a Sochi: il presidente turco, si conferma, ancora una volta, il mediatore principale della guerra in Ucraina. Un ruolo importante, abdicato dai governi europei troppo presi da questioni di politiche interne e dalla crisi energetica.

© Riproduzione riservata