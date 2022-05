La guerra in Ucraina iniziata il 24 febbraio è ancora in corso. Domani segue le ultime notizie con una diretta costantemente aggiornata.

Cosa c’è da sapere:

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è in visita a Washington dove ieri ha incontrato Joe Biden. Oggi è atteso al Congresso degli Stati Uniti, mentre in serata riceverà un premio dall’Atlantico Council.

Negli ultimi giorni l’esercito ucraino sta portando avanti una controffensiva a nord di Kharkiv, la seconda città più popolata del paese. Ieri le fonti di intelligence hanno visto tramite immagini satellitari che Mosca ha inviato altri 500 soldati nell’area ma gli ucraini stanno respingendo gli attacchi e liberando alcuni piccoli villaggi nella regione.

Si combatte anche nell’Isola dei Serpenti del mar nero tra navi russe e ucraine. Come non accadeva da settimane la Russia sta bombardando il nord del paese nei distretti di Chernihiv e Sumy.

11.20 – Gli attacchi dell’esercito russo nella notte

Secondo Mosca sono 93 gli obiettivi colpiti, tra cui due postazioni di comando e tre depositi di munizioni dell’esercito ucraino. In totale nell’ultima notte sono morti 280 combattenti ucraini uccisi e 59 unità di armamenti sono andate distrutte.

10.35 – L’attacco alla scuola di disabili a Luhansk

«I soldati di Mosca ieri hanno aperto il fuoco su Horske. L’edificio della scuola speciale della regione dove studiano i bambini con bisogni speciali e' stato colpito. Grazie ai russi», ha detto Segej Gaidai capo dell’amministrazione militare regionale.

10.28 – Il papa incontra le mogli dei soldati del battaglione Azov

Dopo l’udienza generale in Piazza San Pietro, papa Francesco incontrerà questa mattina le mogli di due ufficiali del battaglione ultra nazionalista Azov che si trovano in questo momento all’interno dell’acciaieria di Mariupol, presa sotto assedio dall’esercito russo. Nei giorni scorsi le mogli avevano rilasciato interviste alla stampa italiana per fare pressione affinché i soldati venissero evacuati dall’Azovstal, in cambio, i loro mariti sono disposti a firmare un accordo per non combattere più in questa guerra.

10.10 – L’incontro tra Biden e Draghi

Dopo le dichiarazioni rese alla stampa dai due leader all’interno dello studio ovale, Draghi e Biden hanno tenuto un incontro riservato durante il quale hanno parlato delle relazioni bilaterali tra i due paesi, della guerra e delle crisi energetica e alimentare, provocate dal conflitto.

Draghi è intenzionato a portare a termine l’impegno italiano nell’ottenere un’indipendenza energetica da Mosca il prima possibile, così come i leader del G7 hanno garantito al presidente americano nell’ultimo vertice di domenica scorsa.

09.45 – Il primo taglio al gas

Il gestore della rete di trasporto gas ucraina Gas Tso of Ukraine ha annunciato ieri pomeriggio che «come conseguenza delle azioni degli occupanti russi» non potrà più garantire il flusso di gas al punto di ingresso di Sokhranivka, da cui transita circa un terzo del gas russo diretto in Europa attraverso la rotta ucraina. La riduzione è partita già da ieri e a quanto riporta Staffetta Quotidiana anche in Italia il gas è arrivato in misura minore rispetto al solito dal punto di ingresso di Tarvisio.

09.30 – «Sono fiducioso che i nostri sforzi congiunti ci permetteranno di superare ogni ostacolo e ottenere una vittoria», scrive il presidente Vladimir Putin in un telegramma inviato alle milizie separatiste di Donetsk in occasione della festa nazionale della Repubblica di oggi. Nella regione sono in corso intensi combattimenti.

© Riproduzione riservata