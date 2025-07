Il capo della diplomazia russa Sergej Lavrov ha partecipato a un incontro bilaterale a Pechino con il presidente Xi Jinping. L'incontro si è svolto nell'ambito della partecipazione di Lavrov a una riunione dei ministri degli Esteri dell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (Ocs). Tra i temi affrontati dai due leader figurava la preparazione di una visita del presidente russo Vladimir Putin in Cina in occasione di un vertice dell'Ocs, secondo quanto riferito da Mosca. Lavrov si era incontrato domenica con il suo omologo cinese Wang Yi, in particolare per discutere della questione ucraina e delle “relazioni con gli Stati Uniti”, secondo Mosca. La Cina, alleata diplomatica ed economica della Russia, non ha mai denunciato l'assalto che quest'ultima sta portando avanti dal febbraio 2022 in ucraina, né ha chiesto il ritiro delle truppe russe. Pechino chiede tuttavia regolarmente la cessazione dei combattimenti, accusando i paesi occidentali di alimentare il conflitto armando l'esercito ucraino per respingere le forze russe.