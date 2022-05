Sono passati quasi tre mesi dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina. Domani segue le ultime notizie con una diretta costantemente aggiornata.



Cosa c’è da sapere:

Gli ambasciatori di Finlandia e Svezia hanno consegnato formalmente i moduli per aderire alla Nato. «Questo è un momento storico in un momento critico per la nostra sicurezza», ha affermato il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. «Speriamo di concludere rapidamente», ha aggiunto. Nella giornata di domani i leader politici dei due paesi sono attesi a Washington dove incontreranno il presidente americano Joe Biden.

Le truppe russe hanno lanciato all’alba un attacco missilistico dal mare sulla regione di Odessa. Altri bombardamenti hanno colpito anche l’area di Dnipro.

Secondo l’Intelligence britannica i russi continuano ad avere «significativi problemi di risorse in Ucraina», che «probabilmente contribuiscono a un comando disunito che continua a ostacolare le operazioni della Russia».

La camera bassa del Parlamento russo valuterà il possibile ritiro del Paese dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), così come dall’Organizzazione mondiale del commercio (Wto)

Secondo la procura generale ucraina sono 424 i bambini uccisi dall'inizio della guerra.

11.20 – Convocato l’ambasciatore italiano a Mosca

Il ministero degli Esteri russo per le 15 (ore 14 ora italiana) ha convocato a colloquio l’ambasciatore italiano a Mosca, Giorgio Starace. Secondo fonti di stampa russe è possibile che vengano comunicate all'ambasciatore misure disciplinari ed eventuali espulsioni di personale diplomatico italiano.

La convocazione del diplomatico italiano segue quella dell'ambasciatore spagnolo Marcos Gómez Martínez. Il 5 aprile scorso l'Italia aveva espulso 30 diplomatici russi. Sempre ad inizio aprile Madrid ne aveva allontanati 25 diplomatici dalla Spagna, considerati "una minaccia per la sicurezza nazionale", come segnale di rifiuto dell'invasione militare russa dell'Ucraina.

10.27 – I soldati ucraini arresi a Mariupol

Secondo il ministero della Difesa russo sono 959 i militari ucraini presenti nell’acciaieria Azovstal di Mariupol che si sono consegnati alle forze di Mosca. Solo nelle ultime 24 ore, i combattenti che si sono arresi sono 694. «A Mariupol, i militanti dell'unità nazionalista Azov e i militari ucraini bloccati nello stabilimento di Azovstal hanno continuato ad arrendersi. Nelle ultime 24 ore, 694 militanti si sono arresi, di cui 29 feriti», ha detto il portavoce del ministero Igor Konashenkov. Da Kiev dicono che dentro l’acciaieria sono ancora rimaste diversi soldati e sono in corso dei negoziati.

10.01 – Stefania Craxi è stata nominata presidente della Commissione esteri del Senato

09.43 – Il punto dell’intelligence britannica

«Nonostante le forze russe abbiano assediato Mariupol per oltre dieci settimane, la resistenza ha rinviato la conquista della città da parte della Russia», si legge nell’ultimo bollettino dell’intelligence britannica. C’è troppa frustrazione tra le truppe di Mosca che hanno subìto pesanti perdite. «Nel tentativo di avere la meglio sulla resistenza ucraina, la Russia ha fatto un notevole uso di altro personale. Questo ha portato a un notevole dispiegamento di forze cecene» che si sono concentrate soprattutto a Mariupol e Luhansk.

09.15 – Il primo processo per crimini di guerra contro un soldato russo

Oggi a Kiev si tiene il primo processo per crimini di guerra che vede coinvolto Vadim Shishimarin, un soldato russo di 21 anni rinviato a giudizio nell’udienza preliminare dello scorso 13 maggio. Contro di lui pende l’accusa di aver ucciso un uomo di 62 anni e ora rischia l’ergastolo. «Ha capito ciò di cui è accusato», ha spiegato il suo avvocato. Le autorità ucraine hanno detto che il giovane sta cooperando e ammettendo i fatti avvenuti appena pochi giorni dopo l’invasione russa. A questo processo inevitabilmente ne seguiranno altri non soltanto in Ucraina ma anche nella sede della Corte penale internazionale che ieri ha inviato un tema di 42 investigatori per raccogliere prove contro i soldati russi.

