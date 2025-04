l cessate il fuoco tra Russia e Ucraine dovrebbe essere ''immediato, completo e incondizionato'', per un minimo di trenta giorni. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio pubblicato sui suoi profili social. Il leader ucraino ha sottolineato che l'Ucraina non vuole "nemmeno un secondo di questa guerra" ed è pronta a cooperare con tutti i partner "per stabilire la pace e garantire la sicurezza". Zelensky ha reagito alla proposta del presidente russo Vladimir Putin che ieri ha annunciato un cessate il fuoco dalla mezzanotte dell'8 maggio (le 23 del 7 maggio, ora italiana) alla mezzanotte dell'11 maggio (le 23 del 10 maggio, ora italiana): "Ecco un altro tentativo di manipolazione: per qualche motivo tutti dovrebbero aspettare l'8 maggio e solo allora cessare il fuoco per garantire il silenzio di Putin per la parata. Noi diamo valore alla vita delle persone, non alle parate. Per questo crediamo, il Mondo crede, che non ci sia motivo di aspettare sino all'8 maggio. E il fuoco non dovrebbe essere fermato per qualche giorno per uccidere di nuovo in seguito. Un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato, e per un minimo di trenta giorni da garantire e assicurare, è ciò che può fornire la base per una vera diplomazia", ha osservato Zelensky. La parata cui fa riferimento Zelensky è quella che si tiene tradizionalmente il 9 maggio a Mosca quando si celebra la Giornata della vittoria, la commemorazione della vittoria dell'Unione sovietica nella Seconda guerra mondiale.