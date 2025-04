La Corea del Nord ha confermato per la prima volta di aver inviato truppe in Russia per sostenere la sua guerra contro l'Ucraina. Funzionari dell'intelligence statunitense, sudcoreana e Ucraina hanno affermato che lo scorso autunno la Corea del Nord ha inviato in Russia circa 10.000-12.000 soldati. Ma la Corea del Nord non aveva confermato i movimenti delle sue truppe fino a lunedì. L'agenzia di stampa statale nordcoreana Korean Central News Agency ha affermato che il leader Kim Jong Un ha deciso di inviare truppe da combattimento in Russia in base a un trattato di mutua difesa. Kim avrebbe affermato che lo schieramento delle truppe aveva lo scopo di "annientare e spazzare via gli occupanti neonazisti ucraini e liberare l'area di Kursk in cooperazione con le forze armate russe".