Secondo l’esercito ucraino tra le 22 e le 5 del mattino sono stati lanciati 17 missili e 31 droni contro la capitale, la città di Dnipro e altre regioni orientali. Salgono così a tredici i giorni di maggio in cui Mosca ha attaccato la capitale dell’Ucraina

Ancora attacchi su Kiev da parte dell’esercito russo. Salgono così a tredici i giorni di maggio in cui Mosca ha preso di mira la capitale dell’Ucraina. Un’intensità e una costanza che non si vedevano dall’inizio della guerra quando le forze armate russe hanno fallito nel loro tentativo di conquistare Kiev in pochi giorni.

«Questa volta l'attacco è stato effettuato da bombardieri strategici Tu-95MS, provenienti dalla regione del Caspio, probabilmente con missili da crociera X-101», ha spiegato l’amministrazione regionale di Kiev su Telegram. Al momento non sono segnalate vittime o feriti nonostante l’attacco abbia coinvolto anche un centro commerciale nell’area di Obolon.

Gli attacchi nella notte

Secondo l’esercito ucraino tra le 22 e le 5 del mattino sono stati lanciati 17 missili e 31 droni contro la capitale, la città di Dnipro e altre regioni orientali. Di questi, l’aeronautica ha riferito di aver abbattuto 10 missili lanciati dal Mar Caspio, 23 droni Shahed di fabbricazione iraniana e due droni da ricognizione.

«È stata una notte molto difficile. Il nemico ha sferrato un attacco di massa alla regione con missili e droni», ha scritto su Telegram Serhiy Lysak, governatore della regione di Dnipropetrovsk. «Dnipro ha sofferto», ha aggiunto.

Nelle ultime settimane si sono intensificati gli attacchi al cuore dell’Ucraina e questo potrebbe evidenziare l’inizio della tanto annunciata controffensiva di Kiev. Al momento dopo mesi e mesi di guerra logorante, il gruppo Wagner – l’agenzia militare privata russa impiegata in Ucraina e in altre parti del mondo – si è ritirata da Bakhmut dopo averne preso il controllo.

Diplomazia e sanzioni internazionali

«Ho intenzione di parlare di nuovo con Putin a tempo debito», ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un’intervista. L’ultima telefonata avuta tra i due leader risale a dicembre. Scholz è uno dei leader europei più “defilati” nel tavolo delle trattative per arrivare a una mediazione e alla pace.

Il cancelliere tedesco ha detto che Putin non può pensare a una «pace fredda» cioè all’attuale «linea del fronte come nuovo confine tra Russia e Ucraina». Si arriverà a una «pace giusta il cui prerequisito è il ritiro delle truppe russe», ha aggiunto.

Intanto, il Giappone ha deciso di intensificare le sanzioni internazionali contro Mosca dopo che la scorsa settimana ha ospitato il vertice del G7.

Secondo quanto dichiarato dal ministero degli Esteri, il Giappone congelerà i beni di 78 gruppi e 17 individui, tra cui anche degli ufficiali dell'esercito, e vieterà le esportazioni a 80 entità russe, come i laboratori di ricerca affiliati alle forze armate.

