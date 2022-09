Con una cerimonia solenne al Grande palazzo del Cremlino, davanti all’elite politica russa e a membri del governo, tra cui il ministro della Difesa Sergej Shoigu e quello degli Esteri Sergej Lavrov, Vladimir Putin ha annunciato l’annessione delle regioni ucraine di Kherson, Zaporizhzhia, Lugansk e Donetsk alla Federazione russa.

«Il popolo ha fatto la sua scelta, una scelta netta, oggi firmiamo l’accordo», ha detto Putin citando i referendum che si sono tenuti nella scorsa settimana nelle quattro regioni ucraine. Un referendum non riconosciuto da nessun altro stato e durante il quale le autorità di Kiev hanno denunciato diverse violazioni, con cittadini che sono stati costretti a votare.

Davanti ai senatori, ai deputati della Duma e anche al capo della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov, Putin ha detto che la formazione di nuovi quattro soggetti della Federazione russa avverrà con una legge costituzionale «perché è la volontà di milioni di persone». Persone che «per cultura, fede e tradizioni si ritengono parte della Russia», ha detto. «Non c’è nulla di più forte di voler tornare alla propria vera patria storica». I residenti in Donbass, Zaporizhzhia e Kherson «diventeranno nostri cittadini per sempre», ha detto il presidente russo prima di essere stato interrotto dagli applausi.

I richiami all’Unione sovietica

Nel suo discorso Putin ha addirittura citato la carta delle Nazioni unite che tutela l’indipendenza e l’autodeterminazione dei popoli, un messaggio diretto ai leader internazionali che durante l’ultima Assemblea generale dell’Onu hanno definito i referendum come una chiara violazione del diritto internazionale. Putin ha anche chiesto ai vertici del Cremlino di osservare un minuto di silenzio per gli «eroi della grande Russia» che hanno combattuto nella grande guerra patriottica contro il regime nazista e ha definito il crollo dell’Unione sovietica come un evento che ha portato a catastrofi nazionali.

«Il crollo dell’Urss ha strappato le persone dalla loro patria», ha detto Putin prima di accusare l’occidente di volere una Russia come una «colonia» negli equilibri mondiali. «Con queste regole false la Russia non ha intenzione di vivere», ha aggiunto il presidente russo mettendo in discussione l’ordine internazionale creato dopo la fine della Seconda guerra mondiale.

Il messaggio a Kiev

Putin ha accusato il governo di Kiev di condurre un genocidio nel Donbass, frasi già pronunciati in qualsiasi discorsi che ha tenuto dal 24 febbraio scorso a oggi negli ultimi sette mesi di guerra in Ucraina. Ora che Mosca ha raggiunto uno dei suoi obiettivi primari, ovvero l’annessione del Donbass e un corridoio via terra quasi sicuro verso la Crimea, Putin ha chiesto all’Ucraina di concludere la guerra e di sedere nuovamente al tavolo delle trattative. Ma il presidente Zelensky è stato chiaro: finché non vengono ristabiliti i confini originali e le truppe russe non si ritireranno dal territorio ucraino non ci saranno negoziati.

D’altronde, sul campo di battaglia il vento è a favore dell’esercito di Kiev che dopo aver liberato oltre ottomila chilometri quadrati nell’area di Kharkiv sta continuando la sua controffensiva anche nelle regioni in cui i separatisti hanno svolto il referendum per chiedere l’annessione a Mosca. Per ora l’operazione rimane segreta, le autorità ucraine rilasceranno ulteriori dettagli nei prossimi giorni una volta che avranno consolidato il loro controllo nell’area, ma è lo stesso leader separatista di Donetsk, Denis Pushilin ad annunciare le difficoltà sul terreno. «L’esercito ucraino «sta cercando a tutti i costi di rovinare i nostri eventi storici», ha detto Pushilin. «Questa è una notizia molto spiacevole, ma dobbiamo guardare con sobrietà alla situazione e trarre conclusioni dai nostri errori».

La risposta internazionale

I 27 paesi dell’Unione europea hanno pubblicato un comunicato congiunto di condanna all’annessione. «Non riconosciamo e non riconosceremo mai i “referendum” illegali che la Russia ha architettato come pretesto per questa ulteriore violazione dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, né i loro risultati falsificati e illegali. Non riconosceremo mai questa annessione illegale. Queste decisioni sono nulle e non possono produrre alcun effetto legale. Crimea, Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk sono ucraine». Dopo il discorso di Putin si è espressa anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: «La dichiarazione di annessione alla Federazione russa di quattro regioni ucraine dopo i referendum farsa svoltisi sotto violenta occupazione militare non hanno alcun valore giuridico o politico. Putin dimostra ancora una volta la sua visione neo imperialista di stampo sovietico che minaccia la sicurezza dell’intero continente europeo. Questa ulteriore violazione delle regole di convivenza tra Nazioni da parte della Russia conferma la necessità di compattezza e unità delle democrazie occidentali», ha detto.

